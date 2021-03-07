عرض رئيس تويتر (Twitter) جاك دورسي، أول تغريدة نشرت على المنصة للبيع -والتي تقول "مجرد إعداد twttr الخاص بي"- عبر موقع ويب لبيع التغريدات كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وتلقى المنشور -المرسل من حساب دورسي في مارس/آذار من عام 2006- عروضا يوم الجمعة وصلت إلى 88888 دولارا في غضون دقائق من نشر مؤسس تويتر رابطًا على موقع "فاليوابلز باي سينت" (Valuables by Cent) لبيع المحتوى الرقمي.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

وتشير العروض القديمة للتغريدة إلى أنها عُرضت سابقا للبيع في ديسمبر/كانون الأول، لكن القائمة اكتسبت مزيدا من الاهتمام بعد تغريدة دورسي يوم الجمعة.

تعتبر تغريدة دورسي البالغة من العمر 15 عامًا واحدة من أشهر التغريدات على المنصة، ويمكن أن تجتذب المزايدين لدفع ثمن باهظ للتذكارات الرقمية. وبلغ أعلى عرض للتغريدة مليوني دولار يوم السبت.

وقدم آخر عرض لشراء التغريدة من قبل رائد العملات المشفرة جاستن صن، حيث غرد على تويتر "لقد قمت بتحديث عرضي إلى مليوني دولار أميركي"، وحتى كتابة هذا الخبر وصلت المزايدة على التغريدة إلى 2.5 مليون دولار.

I have updated my offer to 2 million USD. https://t.co/i1xLKdTVPR — Justin Sun🌞 (@justinsuntron) March 6, 2021

يشبه موقع "فاليوابلز" شراء التغريدات بشراء بطاقات البيسبول الموقعة من أشهر اللاعبين، حيث يقول "لا يوجد سوى نسخة موقعة فريدة من التغريدة، وإذا وافق صاحبها على البيع، فيمكنك امتلاكها إلى الأبد".

ويحصل مشتري التغريدة على شهادة رقمية موقعة، باستخدام التشفير، والتي ستتضمن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، كما تستمر التغريدة في الظهور بمنصة تويتر على الويب، وفقا لموقع "فاليوابلز".