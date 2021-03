عرض رئيس تويتر (Twitter) جاك دورسي، أول تغريدة نشرت على المنصة للبيع -والتي تقول "مجرد إعداد twttr الخاص بي"- عبر موقع ويب لبيع التغريدات كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وتلقى المنشور -المرسل من حساب دورسي في مارس/آذار من عام 2006- عروضا يوم الجمعة وصلت إلى 88888 دولارا في غضون دقائق من نشر مؤسس تويتر رابطًا على موقع "فاليوابلز باي سينت" (Valuables by Cent) لبيع المحتوى الرقمي.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006