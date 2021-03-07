إذا كنت تأمل في شراء آي ماك برو للقيام ببعض الأعمال الجادة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك بسرعة

ذكر موقع "9تو5ماك" (9to5Mac) أن شركة آبل (Apple) ستخفض مبيعات محطة العمل المتكاملة الخاصة بها آي ماك برو (iMac pro).

ولا يزال بإمكانك شراء واحدة، لكنها تقتصر على تكوين (Xeon) الأساسي ذي 10 أنواء، وهو متاح فقط "حتى نفاد المخزون".

ويجب أن تتحلى بالصبر أيضًا لأن الطلبات تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع ونحن نكتب هذا.

وأخبرت آبل موقع إنجادجت (Engadget) أن معظم العملاء راضون عن آي ماك 2020 (iMac 2020) المتطور، والذي اتخذ من محركات أقراص الحالة الصلبة معيارًا ويتضمن رسومات أحدث وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 128 غيغابايتا وخيار إنهاء شاشة العرض بتقنية النانو لتقليل التوهج.

وذكرت آبل أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك بديل، أو متى سيكون هناك بديل. وقدمت الشركة آي ماك برو في أواخر عام 2017 كنظام مؤقت فعال، في حين ينتظر العملاء المتميزون جهاز ماك برو المعاد تصميمه.

وعلى الرغم من أن شركة آبل رفعت المواصفات الأساسية من وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة إلى 10 أنواء، فإنها لم تقم قط بتحديث بقية المكونات بخلاف ذلك.

وكان آي ماك مفيدًا في الغالب للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى آلة سهلة النقل نسبيًا لمهام مثل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

وواجه آي ماك برو مستقبلا غامضا. فقد كان تحوّلُ آبل إلى إنتاج وحدات السيليكون داخليا لمعالجاتها حافزا لإعادة التفكير في إستراتيجية نظام الإنتاج للشركة.

وانتشرت الشائعات حول أجهزة آي ماك المستقبلية التي قد تصل إلى 16 نواة عالية السرعة، علاوة على حاسوب سطح المكتب ميني ماك برو (mini Mac Pro).

وإذا ثبتت صحة الشائعات، فلن يكون هناك فائدة كبيرة لجهاز آي ماك برو الجديد حيث يمكن للأنظمة الأخرى القيام بالمهمة أيضا.