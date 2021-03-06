وجهت محكمة أميركية لائحة اتهام إلى جون مكافي، مبتكر برنامج مكافي لمكافحة الفيروسات (McAfee Antivirus) بتهم فدرالية للمرة الثانية.

ويواجه قطب الأمن السيبراني والمرشح الرئاسي السابق مجموعة متنوعة من التهم التي وجهتها وزارة العدل الأميركية، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وقال بيان وزارة العدل -الذي نشر يوم الجمعة- إن مكافي متهم بمجموعة من الجرائم "نابعة من مخططين يتعلقان بالترويج الاحتيالي للمستثمرين في العملات المشفرة المؤهلة بموجب القانون الفدرالي كسلع أو أوراق مالية".

وتتراوح هذه التهم بين "التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والأوراق المالية" إلى "جرائم التآمر لغسل الأموال" بالإضافة إلى سلسلة من التهم السابقة المتعلقة بالتهرب الضريبي المزعوم.

وقال أودري شتراوس المدعي العام في مانهاتن إن مكافي وزميلا له "زعم أنهما جمعا أكثر من 13 مليون دولار من المستثمرين" من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل المتعلقة بالعملة المشفرة (ما يسمى بخطة "ضخ وتفريغ") والاتفاقيات غير المعلنة للترويج لعملات معينة للتعويض.

وقال شتراوس "يُزعم أن المدعى عليهما استخدما حساب مكافي على تويتر (Twitter) لنشر رسائل لمئات الآلاف من متابعيه على تويتر يروجون لمختلف العملات المشفرة من خلال بيانات كاذبة ومضللة لإخفاء دوافعهم الحقيقية".

وفي حالة إدانته، يواجه مكافي عقوبة السجن القصوى المحتملة التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

ولدى مكافي أكثر من مليون متابع على تويتر، ولا يزال نشطًا على منصة التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه مسجون حاليًا في إسبانيا بسبب تهم التهرب الضريبي السابقة.

وفي ملفه الشخصي، وصف مكافي نفسه بأنه "محارب تحطيم المعتقدات، عاشق المرأة والمغامرة والغموض".