البث الحي
تكنولوجيا|العالم

عالجت 1.4 مليار مكالمة في رأس السنة.. واتساب توفر المكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقها على الحواسيب

تأتي الميزات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه واتساب إقناع المستخدمين بالموافقة على التغييرات المخطط لها بشأن سياسة الخصوصية.

واتساب تطلق الميزة الجديدة بالتزامن مع سعيها إلى إقناع المستخدمين بسياستها الجديدة للخصوصية (الأناضول)
واتساب تطلق الميزة الجديدة بالتزامن مع سعيها إلى إقناع المستخدمين بسياستها الجديدة للخصوصية (الأناضول)
5/3/2021

قالت واتساب (Whatsapp) خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك (Facebook)، إنها أطلقت دعما للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقها عبر الحواسيب، مما يوفر الراحة لعدد كبير من المستخدمين.

وأوضحت واتساب أن تطبيقها لسطح المكتب البالغ من العمر 5 سنوات تقريبا لنظامي التشغيل ويندوز (Windows) وماك (Mac) يدعم المكالمات الفردية في الوقت الحالي، لكنها ستوسع هذه الميزة لتشمل المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية في المستقبل.

وتعمل المكالمات المرئية بسلاسة، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد أبدا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو كومة النوافذ المفتوحة.

ولا يمتد دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب عبر الويب في الوقت الحالي.

وسيكون دعم الميزة الجديدة مفيدا لملايين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتساب لسطح المكتب كل يوم، وكان عليهم استخدام زوم (Zoom) أوغوغل ميت (Google Meet) لإجراء المكالمات المرئية الفردية عبر سطح المكتب.

ولم تشارك واتساب، التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص، مدى انتشار المكالمات الصوتية والمرئية عبر منصتها، لكنها قالت إنها عالجت أكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة.

ومثل الـ100 مليار رسالة التي تعالجها واتساب عبر منصتها كل يوم، فإن المكالمات الصوتية والمرئية يتم تشفيرها أيضا من طرف إلى طرف.

وبعد أن اشتهرت الخدمة باستغراقها شهورا لإضافة الميزات المحسنة إلى تطبيقها، فمن الواضح أن واتساب أصبحت أكثر سرعة في إضافة الميزات الجديدة في العام الماضي.

وتأتي الميزات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه واتساب إقناع المستخدمين بالموافقة على التغييرات المخطط لها بشأن سياسة الخصوصية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

برقيات تقنية: شارب هتلر يسبب مشكلة لأمازون وانفجار مركبة ماسك الفضائية.. وأخبار أخرى

أمازون لم تكن موفقة في اختيار تصميم لأيقونة تطبيقها حيث شبهه المستخدمون بشارب هتلر (الأوروبية)

صناع الإبداع في مخيمات اللاجئين

مبادرة فردية منحت أطفال اللاجئين الأمل

بالفيديو: شاهد كيف تجمع هذه التقنية من مايكروسوفت الأشخاص في نفس المكان

عيوب في بريد مايكروسوفت تؤدي لاختراق كبير من قبل “قراصنة صينيين”

المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن بلاده تعارض جميع أشكال الهجمات الإلكترونية (رويترز)
الأكثر قراءة

تركيا ترفض قرارات جامعة الدول العربية التي اتخذت ضدها

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

مفاهيم مصححة حول العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين

خبر رائع: الإصابة بهذه السلالة من كورونا تحصن الشخص ضد السلالات الأخرى.. فما هي؟