تأتي الميزات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه واتساب إقناع المستخدمين بالموافقة على التغييرات المخطط لها بشأن سياسة الخصوصية.

قالت واتساب (Whatsapp) خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك (Facebook)، إنها أطلقت دعما للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقها عبر الحواسيب، مما يوفر الراحة لعدد كبير من المستخدمين.

وأوضحت واتساب أن تطبيقها لسطح المكتب البالغ من العمر 5 سنوات تقريبا لنظامي التشغيل ويندوز (Windows) وماك (Mac) يدعم المكالمات الفردية في الوقت الحالي، لكنها ستوسع هذه الميزة لتشمل المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية في المستقبل.

وتعمل المكالمات المرئية بسلاسة، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد أبدا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو كومة النوافذ المفتوحة.

ولا يمتد دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب عبر الويب في الوقت الحالي.

وسيكون دعم الميزة الجديدة مفيدا لملايين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتساب لسطح المكتب كل يوم، وكان عليهم استخدام زوم (Zoom) أوغوغل ميت (Google Meet) لإجراء المكالمات المرئية الفردية عبر سطح المكتب.

ولم تشارك واتساب، التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص، مدى انتشار المكالمات الصوتية والمرئية عبر منصتها، لكنها قالت إنها عالجت أكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة.

ومثل الـ100 مليار رسالة التي تعالجها واتساب عبر منصتها كل يوم، فإن المكالمات الصوتية والمرئية يتم تشفيرها أيضا من طرف إلى طرف.

وبعد أن اشتهرت الخدمة باستغراقها شهورا لإضافة الميزات المحسنة إلى تطبيقها، فمن الواضح أن واتساب أصبحت أكثر سرعة في إضافة الميزات الجديدة في العام الماضي.

وتأتي الميزات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه واتساب إقناع المستخدمين بالموافقة على التغييرات المخطط لها بشأن سياسة الخصوصية.