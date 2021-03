برقيات تقنية: شارب هتلر يسبب مشكلة لأمازون وانفجار مركبة ماسك الفضائية.. وأخبار أخرى

تتضمن هذه البرقيات التقنية، اليوم الخميس، أزمة لأمازون بسبب شارب هتلر، وانفجار مركبة ماسك الفضائية، والكراسي الذكية تشحن هاتفك وتصلك بالإنترنت، والمواطنين الأميركيين لن يكونوا بمنأى عن الحرب الرقمية.

استبدلت شركة أمازون تصميم الشريط الأزرق الموجود وسط أيقونة التطبيق بسبب التعليقات الساخرة من المستخدمين، الذين شبهوه "بشارب هتلر"، وتسبب في حملة عبر موقع تويتر.

وغيرت الشركة شكل الشريط الأزرق إلى اللاصق على صندوق التوصيلات، حيث أصبح مستقيما ومطويًّا من جانب.

وبعدما عدلت أمازون الصورة، قال أحد المغردين، ويدعى أليكس هيرن، "فاتني تماما أن أمازون عدلت بهدوء أيقونتها لجعلها تبدو أقل شبها بهتلر".

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021