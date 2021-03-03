أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter)، في بيان، مساء أمس، إجراءات بشأن التغريدات التي تنشر المعلومات المضللة على منصته عن لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكشف البيان عن أن نظاما صارما سوف يُطبَّق لتحديد الإجراءات المقرر اتخاذها بحق ناشر تلك التغريدات المضللة.

وأضاف "نعتقد أن النظام الجديد سوف يثقف الناس بشأن سياستنا، وسيقلل من انتشار المعلومات المضللة والهدّامة، خصوصًا في حالات تكرار نشر المخالفات متوسطة أو عالية الخطورة، وفقًا لقواعدنا".

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ وضع علامة توضيحية على التغريدة تفيد بأنها مضللة، وفق اللغة التي يحددها المستخدم لفهم محتواها.

وحسب البيان، تختلف العقوبات تبعا لعدد المخالفات التي يرتكبها المستخدم في هذا الشأن.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود تويتر في إزالة المعلومات المضللة من المنصة، في الوقت الذي يتواصل فيه التوسع في توزيع لقاحات كورونا، إذ يتجه مزيد من الأشخاص إلى تويتر؛ لمناقشة ما يحدث والحصول على أحدث المعلومات الموثوقة عن الصحة العامة.

وسيطبق فريق تويتر بشكل مبدئي الإشعارات على المحتوى الذي ينتهك سياسات تويتر. وستُستخدم هذه التقييمات لتوجيه أدوات تويتر الآلية بشكل أكبر لتحديد المحتوى المشابه وتصنيفه عبر المنصة.

وقال تويتر إن القانون سيُطبق على الانتهاكات المتكررة لسياسة كورونا، وفقًا لعدد المخالفات التي تراكمت على الحساب؛ بسبب انتهاك سياسات تويتر على النحو الآتي:

مخالفة واحدة: لا يوجد إجراء على مستوى الحساب.

مخالفتان: إغلاق الحساب مدة 12 ساعة.

3 مخالفات: إغلاق الحساب مدة 12 ساعة.

4 مخالفات: إغلاق الحساب مدة 7 أيام.

5 مخالفات أو أكثر: الإغلاق الدائم.

جهود تويتر في إزالة المعلومات المضللة من المنصة مستمرة في الوقت الذي يتواصل فيه التوسع في توزيع لقاحات كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأكدت منصة تويتر أنه منذ تقديم إرشادات تويتر بشأن كورونا علقت المنصة 2400 حساب بشكل دائم، واعترضت 11.5 مليون حساب في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن تويتر ملتزم بحماية المحادثة العامة؛ بهدف تسهيل الوصول إلى معلومات موثوقة والحد من انتشار المحتوى الضار والمضلل، ففي شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلن تويتر جهوده لحماية المحادثة العامة المرتبطة بكورونا.

وقد أطلق تويتر ميزة مخصصة للبحث الفوري عن كورونا، فعند البحث عن مصطلح "كوفيد-19" على المنصة، سيظهر محتوى رسميًا وموثوقًا به، يتصدر الجزء العلوي من نتائج البحث.

ووُسّع نطاق ذلك الآن إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، ويتوفر حاليًا بـ29 لغة. وفي بعض البلدان، تتضمن المطالبات الآن أيضًا زرًّا إضافيًا يرتبط بالمعلومات الخاصة بلقاحات "كوفيد-19".

وفضلًا عن ذلك، يذكر البيان أن تويتر يواصل تعاونه مع منظمات مثل تيم هالو (Team Halo) ومنظمة اليونيسيف لدعم حملات التطعيم، فقد قام تويتر بتنشيط رمز تعبيري عند التغريد باستخدام الوسم vaccinated#، وذلك بالاستناد إلى جهوده السابقة لتشجيع الناس على #StayHome و#WashHands و#WearAMask.

ويواصل تويتر أيضًا استضافة تنظيم فعالية أسبوعية مباشرة للأسئلة والأجوبة لمنظمة الصحة العالمية على AskWHO#.