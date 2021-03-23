ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) اليوم الثلاثاء أن دوق ساسكس الأمير هاري هو أحدث موظف في شركة "بتر آب" (BetterUp)، وهي شركة ناشئة في وادي السيليكون. والتي سيشغل هاري منصب "كبير مسؤولي التأثير" فيها.

تجمع بتر آب "بين خبراء تدريب على مستوى عالمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم السلوك" لمساعدة الأشخاص على "عيش حياة أكثر وضوحا وحيوية"، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وتحدث هاري بصراحة عن معاناته مع الصحة العقلية، حيث كان يعمل مع أحد مدربي بتر آب، ويستخدم التطبيق بنفسه.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال "أدرك أنني شخص غريب، لذا ليست هناك حاجة لإشراك المهندسين في ذلك"، مضيفا "لقد تم التوفيق بيني وبين مدربي، الذي هو -بصراحة تامة- رائع حقا، وقد قدم لي دائما نصائح سليمة ومنظورا جديدا، وهو أمر ذو قيمة كبيرة".

لا يتضمن دور هاري داخل الشركة الإشراف على التقارير المباشرة، وبدلا من ذلك سيقوم بتقديم مدخلات حول إستراتيجية المنتج وعطاء الشركات. وهذا يعني أيضا أن دوق ساسكس سيكون بمثابة واجهة عامة للشركة، بينما يواصل دعوته للتوعية بالصحة العقلية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب المقابلة المثيرة للجدل، التي أجراها هاري وزوجته ميغان مع أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال الزوجان إنهما واجها العنصرية والرفض داخل العائلة المالكة ببريطانيا.

ومنذ الانتقال إلى كاليفورنيا، شرع الزوجان في سلسلة من المشاريع التجارية، بما في ذلك مشروع بودكاست مع تطبيق "سبوتيفاي" (Spotify).