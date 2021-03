أكدت "غوغل" (Google) وجود مشكلة تتسبب في تعطل العديد من تطبيقات "أندرويد" (Android) في الساعات القليلة الماضية، مع قيام التطبيقات بإظهار رسائل تحذير تقول "استمر في الإغلاق"، عندما يحاول المستخدمون فتحها.

وقالت غوغل إن سبب المشكلة مكون نظام يسمى "أندرويد سيستم ويب فيو" (Android System WebView)، والذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

ويتطلب إصلاح المشكلة تحديث نظام "أندرويد سيستم ويب فيو" إلى الإصدار (89.0.4389.105)، وتحديث متصفح "غوغل كروم" (Google Chrome) إلى أحدث إصدار، وكلاهما متاح على "متجر غوغل" (Google play).

بدأت المشكلات بعد ظهر يوم الاثنين، واستمرت حوالي 7 ساعات، وأوصت الشركة باستخدام واجهة سطح المكتب حتى يتم حل المشكلات.

وقالت "غوغل" في بيان لموقع "ذا فيرج" (The Verge) "نحن على علم بوجود مشكلة في ويب فيو تتسبب في تعطل بعض التطبيقات على أندرويد لبعض المستخدمين"، وأضافت "نعمل حاليا على التحقق من النطاق بشكل كامل، ويتم الإصلاح حاليا".

وقال بعض المستخدمين إن إزالة آخر تحديث لويب فيو قد أدى إلى حل المشكلة، وفي الواقع، أوصى حساب "سامسونغ" (Samsung) على تويتر للدعم في الولايات المتحدة باتخاذ هذه الخطوة.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021