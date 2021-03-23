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غوغل تؤكد وجود مشكلة أثرت على العديد من تطبيقات أندرويد

غوغل تقول إن سبب المشكلة مكون نظام يسمى "أندرويد سيستم ويب فيو" والذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب (رويترز)
غوغل تقول إن سبب المشكلة مكون نظام يسمى "أندرويد سيستم ويب فيو" والذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب (رويترز)
23/3/2021

أكدت "غوغل" (Google) وجود مشكلة تتسبب في تعطل العديد من تطبيقات "أندرويد" (Android) في الساعات القليلة الماضية، مع قيام التطبيقات بإظهار رسائل تحذير تقول "استمر في الإغلاق"، عندما يحاول المستخدمون فتحها.

وقالت غوغل إن سبب المشكلة مكون نظام يسمى "أندرويد سيستم ويب فيو" (Android System WebView)، والذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

ويتطلب إصلاح المشكلة تحديث نظام "أندرويد سيستم ويب فيو" إلى الإصدار (89.0.4389.105)، وتحديث متصفح "غوغل كروم" (Google Chrome) إلى أحدث إصدار، وكلاهما متاح على "متجر غوغل" (Google play).

بدأت المشكلات بعد ظهر يوم الاثنين، واستمرت حوالي 7 ساعات، وأوصت الشركة باستخدام واجهة سطح المكتب حتى يتم حل المشكلات.

وقالت "غوغل" في بيان لموقع "ذا فيرج" (The Verge) "نحن على علم بوجود مشكلة في ويب فيو تتسبب في تعطل بعض التطبيقات على أندرويد لبعض المستخدمين"، وأضافت "نعمل حاليا على التحقق من النطاق بشكل كامل، ويتم الإصلاح حاليا".

وقال بعض المستخدمين إن إزالة آخر تحديث لويب فيو قد أدى إلى حل المشكلة، وفي الواقع، أوصى حساب "سامسونغ" (Samsung) على تويتر للدعم في الولايات المتحدة باتخاذ هذه الخطوة.

إذا كنت متأثرا بالمشكلة، افتح متجر غوغل، وابحث عن "أندرويد ويب فيو"، وقم بإلغاء تثبيت التحديثات، ويمكنك أيضا الانتقال إلى "التطبيقات" من إعدادات جهازك، والعثور على تطبيق "ويب فيو" بين تطبيقات النظام، وإلغاء تثبيت آخر تحديثاته.

المصدر : مواقع إلكترونية

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