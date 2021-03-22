البث الحي
تكنولوجيا|العالم

رغم الخلافات العميقة.. الجمهوريون والديمقراطيون يتوحدون في مواجهة عمالقة الشبكات الاجتماعية

رؤساء غوغل وتويتر وفيسبوك قالوا إن القانون ضروري ويحقق التوازن بين حرية التعبير وتعديل المحتوى (الفرنسية)
رؤساء غوغل وتويتر وفيسبوك قالوا إن القانون ضروري ويحقق التوازن بين حرية التعبير وتعديل المحتوى (الفرنسية)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202111:50 PM (مكة المكرمة)

قال السيناتور الأميركي مارك وارنر اليوم الاثنين إنه تحدث إلى موظفي الرئيس جو بايدن بشأن المادة 230، وهو قانون يحمي شركات التكنولوجيا، ويتوقع أن يقوم تشريع قدمه مؤخرا بإصلاح القانون، مما يلقى موافقة الجمهوريين.

وسيجعل مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية مثل غوغل (Google) وتويتر (Twitter) وفيسبوك (Facebook) عرضة أكثر للمساءلة حول قضايا المطاردات الإلكترونية، والمضايقات والتمييز على منصاتها من خلال تعديل القسم 230 الذي يحمي منصات التكنولوجيا من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

في فبراير/شباط، قدم وارنر، الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مع السيناتورين الديمقراطيين إيمي كلوبوشار ومازي هيرونو يسمى قانون التكنولوجيا الآمنة.

وقال وارنر "لدي أمل وأتوقع أن يصبح تشريعنا قريبًا من الحزبين" دون الخوض في تفاصيل. وأضاف أنه تحدث إلى طاقم بايدن وأنهم مهتمون بإجراء نقاش حول القسم 230، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لا يزال يطور موقفه الأوسع بشأن سياسة التكنولوجيا.

وهناك العديد من التشريعات من الديمقراطيين لإصلاح القسم 230 يتم تداولها بالكونغرس. كما يدفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل بسبب قرارات منصات التكنولوجيا لتعديل المحتوى.

وقال الرؤساء التنفيذيون لغوغل وتويتر وفيسبوك سابقًا إن القانون ضروري لحرية التعبير على الإنترنت، ويمنحهم الأدوات لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير وتعديل المحتوى.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

غوغل تعمل على إصلاح مشكلة ضربت تطبيقات أندرويد.. وسامسونغ تعرض الحل

غوغل تقول إن سبب المشكلة مكون نظام يسمى "أندرويد سيستم ويب فيو" والذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب (رويترز)

هل يكون بديلا لفحص الحرارة في الأسواق والأماكن العامة؟ جهاز جديد لكشف أعراض كورونا باستخدام الذكاء الاصطناعي

إدارة الغذاء والدواء الأميركية: شريط الذراع لا ينبغي أن يكون بديلا للاختبار المنتظم، كما أنه غير مصمم لاستخدام مَن يعانون من أعراض (مواقع التواصل)

نصائح الخبراء.. كيف تتخلص من إدمان الهاتف الذكي؟

الخبراء يقولون إن مدة استعمال الهاتف الذكي ليست مؤشرا على إدمانه (الألمانية)

مدرسة “1337” أو النخبة المغربية.. مؤسسة تعليم البرمجة التي تعتمد طرقا جديدة في مناهجها الدراسية

الأكثر قراءة

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

لوبوان: هكذا أبطلت الملكة إليزابيث الثانية مفعول قنبلة ميغان

الكاتب: بفضل حنكة إليزابيث الثانية ينظر إلى العائلة المالكة بوصفها حصنا ضد تقلبات الدهر (غير معروف)

تهمة تطارد برج إيفل منذ 1889.. هل سرقت فرنسا حديده من الجزائر؟

برج إيفل تم الانتهاء من إنجازه عام 1889 (الأوروبية)

جماعة الإخوان تبدي استعدادها للمصالحة.. فهل يرحب النظام المصري؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري وعن يساره نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها إسطنبول عام 2016 (الفرنسية)