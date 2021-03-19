أكثر من 23 ألف مستخدم حول مشكلات واتساب على موقع الويب وأكثر من 1.2 مليون حادثة لبلاغات عن مشكلات مع إنستغرام

تعطلت منصات شركة "فيسبوك" (Facebook) بما في ذلك خدمة الرسائل عبر الإنترنت "واتساب" (WhatsApp) وتطبيق مشاركة الصور "إنستغرام" (Instagram) لآلاف المستخدمين اليوم الجمعة، وفقا لموقع "داون ديتكتور" (Downdetector.com).

وأظهر هذا الموقع أن هناك أكثر من 1.2 مليون حادثة لأشخاص يبلغون عن مشكلات مع إنستغرام، كما نشر أكثر من 23 ألف مستخدم حول مشكلات واتساب على مواقع الويب.

ويتتبع "داون ديتكتور" الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على نظامه الأساسي.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن الشركة تمكنت من إصلاح الخلل الذي عطل الدخول إلى خدماتها.

وقدمت الشركة اعتذارا لمستخدميها بسبب العطل الذي استمر لنحو ساعة.