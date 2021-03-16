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واجه بعض مستخدمي نظام "ويندوز 10" (Windows 10) مشاكل عند محاولة طباعة عناصر من تطبيقات معينة، وقد أصدرت مايكروسوفت (Microsoft) الآن حلا مؤقتا حتى تقوم بإصلاح المشكلة نهائيا، والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا في الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت الشركة على صفحة الدعم.
ظهر الخطأ بعد تثبيت التحديث الأخير ذي الرمز (KB5000802)، والخطأ يتمحور حول ظهور شاشة زرقاء تحمل رسالة الخطأ التالي (APC_INDEX_MISMATCH) عند محاولة الطباعة على طابعات معينة من تطبيقات محددة.
وتؤثر المشكلة على مجموعة فرعية من برامج تشغيل الطابعات، ولمعرفة ما إذا كانت طابعتك من ضمن هذه المجموعة، اتبع هذه الخطوات:-
1. انتقل إلى ابدأ (Start) ثم الإعدادات (Settings)، وابحث عن الطابعات والماسحات الضوئية (Printers & scanners).
2. تحقق من تثبيت برنامج التشغيل الذي به المشكلة (على سبيل المثال، برنامج تشغيل KX للطباعة العالمية).
3. اذهب إلى ابدأ، وابحث عن مشغل الأوامر (Command Prompt)، ثم حدد التشغيل كمسؤول (Run as administrator.).
4. للتحقق من توفر إعداد برنامج التشغيل، اكتب بجوار (Windows/ system)، أمرالتشغيل التالي (DLL: rundll32 printui.dll ،PrintUIEntry/ Xg/ n) واضغط على الدخول، وسيؤدي هذا إلى فتح مربع حوار واجهة مستخدم الطابعة.
ومن شأن هذا أن يخفف من مشكلة التطبيقات، ولكن إذا كان لديك إعداد مختلف، فسيتعين عليك اتباع إرشادات مختلفة، والتي يمكنك العثور عليها (جنبًا إلى جنب مع تلك المذكورة أعلاه) في مقطع فيديو تفصيلي من مايكروسوفت.