أعلنت شركة غوغل (Google) إطلاق وظائف جديدة بنظام التشغيل "كروم أو إس" بمناسبة الاحتفال بمرور 10 أعوام على إطلاقه.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الوظائف الجديدة تجعل نظام تشغيل أجهزة الحاسوب المحمول يقترب أكثر من هواتف أندرويد مع توفير مزايا إنتاجية جديدة، وسوف تتوفر الوظائف الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال تحديث حواسيب كروم بوك.

وفيما يلي نظرة سريعة على الوظائف الجديدة:

وظيفة فون هب (Phone Hub)

أوضحت شركة غوغل أن وظيفة فون هب هو جعل حواسيب كروم بوك تعمل بشكل وثيق مع هواتف أندرويد؛ حيث يتم إعادة توجيه الرسائل من الهاتف الذكي المقترن إلى جهاز الحاسوب المحمول، كما يمكن الرد على هذه الرسائل من حواسيب كروم بوك، علاوة على أنه يمكن نقل آخر موقعين ويب تم استدعاؤهما على الهاتف الذكي إلى الشاشة الكبيرة بنقرة بسيطة.

ولتسهيل مهمة العمل أثناء التنقل فإنه يتم تفعيل نقطة الوصول إلى الإنترنت هوت سبوت (Hotspot) بالهاتف الذكي من جهاز كروم بوك مباشرة، ومن ضمن الوظائف العملية للمستخدم، الذي ينسى مكان الهاتف الذكي، فإنه يمكن لوظيفة فون هب تحديد مكان الهاتف الذكي بنقرة بسيطة، مع تشغيل وظيفة الرنين لتسهيل مهمة العثور على الهاتف الذكي.

وظيفة واي فاي سنك (Wi-Fi Sync)

أعلنت غوغل عن توسيع وظائف مزامنة شبكة الواي فاي، فعلى غرار نظام تشغيل آبل (Apple) "آي أو إس" (ios)، فإن أجهزة كروم بوك ستتمكن مستقبلا من الوصول إلى جميع شبكات الواي فاي، والتي يتم استخدامها بواسطة هاتف ذكي أو حاسوب لوحي أو جهاز كروم بوك يعتمد على نفس حساب غوغل، وعندئذ لا يتطلب الأمر تسجيل الدخول في كل جهاز على حدة.

وظيفة نيرباي شير (Nearby Share)

تتيح وظيفة نيرباي شير المتوفرة بالفعل في هواتف أندرويد الجديدة لحواسيب كروم بوك إمكانية استقبال الملفات لاسلكيا من الأجهزة في النطاق القريب، ولم يعد المستخدم مضطرا لإرسال الملفات عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام آبل "آي أو إس" مشاركة البيانات بشكل داخلي عن طريق وظيفة أير دروب (AirDrop).

أدوات العمل اليومي

تقوم الحافظة الجديدة بنظام التشغيل "كروم أو إس" بتخزين 5 أدوات للعمل، والتي يمكن لصقها على حدة أو مجمعة، كما يوجد من خلال النطاق توتي (Tote) الجديد موقع مركزي للتنزيلات ولقطات الشاشة والملفات الأخرى، ويتمكن المستخدم هنا من تثبيت الملفات لأحد المشروعات أو إتاحتها بسرعة للآخرين.

وتعمل وظيفة الإجابات السريعة على استدعاء المعلومات مثل التعريفات أو الترجمات من وظيفة بحث غوغل مباشرة، كما يمكن إجراء التحويلات.

وبالنسبة للعروض التقديمية أو عرض مقاطع الفيديو فإن نظام التشغيل "كروم أو إس" الجديد يتضمن أداة جديدة لتسجيل الشاشة، والتي تتيح إمكانية إنشاء لقطات شاشة أو سلسلة من مقاطع الفيديو الأطول، سواء كان يجري تسجيل الشاشة بأكملها أو جزء منها، وتحفظ التسجيلات في مجلد الوصول السريع مباشرة ويمكن تحريرها أيضا.