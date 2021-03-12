بعد "فيسبوك لايت" و"ماسنجر لايت" أعلنت شركة فيسبوك مالكة تطبيق إنستغرام (Instagram) أنها أطلقت نسخة "مصغرة" منه تحمل اسم "إنستغرام لايت" (Instagram Lite) في 170 دولة كي تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

وسيكون إنستغرام لايت متاحا للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.

وتحتاج النسخة المصغرة لمساحة اثنين ميغابايت فحسب، مقارنة مع 30 ميغابايت للتطبيق الأصلي ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

وقال تساح هدار مدير إدارة الإنتاج في فيسبوك بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لوكالة رويترز "هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة (لهذه النسخة)".

وأضاف "أنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة. لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذي يتيحه إنستغرام".

وأضاف أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وتوفر هذه النسخة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قوائم وواجهات عرض الصور والفيديوهات على "إنستغرام"، كما جهزت بتقنيات معدلة لعرض الصور المتحركة، واحتفظت بإمكانية عرض ملفات صور "غف" (GIF) المتحركة، وميزة عرض خاصية "القصص"، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات ريلز (Reels)، لكنها لا تدعم ميزات الفلاتر الحية وميزات الواقع المعزز.

وتختلف هذه النسخة عن نسخ تطبيق "إنستغرام" العادية أيضا في طريقة عرض بعض الواجهات، فضلا عن أنها جهزت بأزرار تحكم مبسطة.