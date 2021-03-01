تحدث غيتس في مقابلة عبر تطبيق "كلوب هاوس" عن مبررات جعلته يفضل نظام أندرويد

شارك مؤسس مايكروسوفت الملياردير بيل غيتس رأيه في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ليعلن تحيزه لنظام أندرويد (Android).

فوفقا لموقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google) المتخصص في أخبار نظام أندرويد، ذكر غيتس في مقابلة صوتية مؤخرا عبر تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse) تفضيله نظام أندرويد للهواتف الذكية.

وأخبر غيتس الصحفي أندرو روس سوركين وبول ديفيدسون المؤسس المشارك لتطبيق "كلوب هاوس" أنه لم يغير رأيه الذي أعلنه في الماضي عند تفضيله أندرويد.

وقال غيتس إنه يحتفظ بجهاز "آيفون" (iPhone) في متناول اليد في حالة رغبته في استخدامه لأي سبب (مثل استخدام تطبيق "كلوب هاوس" المخصص لهواتف آيفون فقط)، ولكن الجهاز المعتمد لاستخدامه اليومي هو أندرويد.

و"كلوب هاوس" هو تطبيق يتيح لك الدخول إلى المحادثات الصوتية فقط، حيث يتكون من سلسلة ضخمة من المحادثات الشبيهة بالبودكاست، وفي الوقت الحالي ينحصر استخدام التطبيق في أجهزة آيفون، ويتطلب الدخول إليه الحصول على دعوة من مستخدم سابق.

ويفضل غيتس طبيعة نظام أندرويد الأكثر انفتاحا، حيث إنه أكثر "مرونة" حول كيفية تفاعل البرامج مع نظام التشغيل.

وقال غيتس لسوركين "أنا في الواقع أستخدم هاتف أندرويد، لأنني أرغب في تتبع كل شيء، فغالبا ما أتعامل مع أجهزة آيفون، لكن الجهاز الذي أحمله دائما هو أندرويد".

وأضاف أن "بعض الشركات المصنعة لنظام أندرويد تقوم بتثبيت برامج مايكروسوفت (Microsoft) مسبقا، إنها أكثر مرونة فيما يتعلق بكيفية اتصال البرنامج بنظام التشغيل، لذلك اعتدت على هذا في النهاية".

واعترف غيتس في عام 2019 بأن الطريقة التي تعامل بها مع قسم الهواتف المحمولة في مايكروسوفت كانت "أكبر خطأ"، وقد انتهى الأمر بالسماح لشركة "غوغل" (Google) بتحويل أندرويد إلى المنافس الحقيقي الوحيد لآيفون.

وفقدت مايكروسوفت سوقا بقيمة 400 مليار دولار في ذلك الوقت، وهو أمر يأسف عليه غيتس بشدة، ومع ذلك فقد قام منذ عام 2017 باعتماد هاتف يعمل بنظام أندرويد.

وأشار ديفيدسون خلال المقابلة إلى أن إصدار أندرويد من "كلوب هاوس" قد يكون في الطريق لأيدي المستخدمين الذين يفضلون أندرويد مثل غيتس.

ووصفه بأنه "ميزة رئيسية"، مما قد يعني أن نادي "كلوب هاوس" المخصص فقط لمستخدمي آيفون قد يتسع قريبا.