6 ميزات جديدة من مايكروسوفت في تطبيق "تيمز"

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثا رئيسيا لتطبيق "تيمز" (Teams) لمكالمات الفيديو، يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة التي ستتاح للمستخدمين خلال هذا الشهر، منها ميزة الإرسال التلقائي دون اتصال، وإمكانية سحب المرفقات من "أوتلوك" (Outlook)، ومركز جديد للموافقات، وغيرهما.

وإليك أهم الميزات الجديدة في تطبيق "تيمز" التي ستسهّل عليك التواصل والتعاون مع الآخرين في أداء المهام بسهولة.

1- ميزة الإرسال التلقائي دون اتصال (Offline auto send)

تتيح لك ميزة الإرسال التلقائي دون اتصال (Offline auto send) الاستمرار في إرسال الرسائل عبر "تيمز" حتى دون اتصال بالإنترنت، حيث تحدد هذه الميزة الوقت الذي يتم فيه إرسال رسائل تيمز أو تحريرها عندما يكون المستخدم غير متصل، ويتم إرسال هذه الرسائل تلقائيا بمجرد عودة الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت.

2- مركز الموافقات الجديد

يمكنك استخدام خدمة الموافقات (Approvals) في "تيمز" لتبسيط طلبات الموافقة والعمليات مع زملائك في الفريق والشركاء، حيث يمكنك إنشاء الطلبات، وعرض الطلبات المرسلة إليك، ولكن الآن يضم التطبيق ميزة تُسمى مركز الموافقات (Approvals hub)، وهذا هو المكان الذي سترى فيه جميع الموافقات التي أرسلتها أو تلقيتها، ومنها الموافقات المكتملة بالفعل.

كما أصبح من السهل إرسال طلبات للموافقة عبر محادثة "تيمز" مباشرة، أو في محادثة قناة أو من خلال تطبيق الموافقات نفسه. ما عليك سوى تحديد نوع الموافقة وإضافة التفاصيل وإرفاق الملفات واختيار الأشخاص الذين تريد موافقتهم. وبمجرد الإرسال، يتم إخطارهم ويمكنهم مراجعة الطلب والتصرف بناءً عليه.

ويمكن تقديم مجموعة كبيرة من طلبات الموافقات، مثل مطالبة زميل في العمل بمنح العميل خصمًا، أو طلب تقرير النفقات، أو تقديم طلب للإجازة، وغير ذلك الكثير.

3- إضافة تقويم مشترك إلى قناة في تطبيق تيمز

يتضمن التحديث الأخير لتطبيق "تيمز" ميزة جديدة تتيح لك إنشاء تقويم ومشاركته مع أعضاء قناة معينة، حيث إنه عند إنشاء اجتماع في قناة، يقوم "تيمز" تلقائيا بإنشاء منشور جديد في موجز نشاط القناة.

ولن يرى المستخدمون الذين أوقفوا الإشعارات الحدث إلا عندما يفتحون تقويم القناة، وبمجرد نشر حدث القناة يمكنك إضافته إلى تقويمك الشخصي. وتوفر هذه الميزة لجميع الأعضاء داخل القناة -باستثناء المستخدمين الضيوف- رؤية للأحداث المقبلة.

باستخدام ميزة غرفة الاستراحة، سيتمكن المعلمون والتربويون من تقسيم فصولهم إلى مجموعات صغيرة (رويترز)

4- نقل المرفقات من أوتلوك (Outlook) بسهولة

قبل التحديث الأخير، إذا كنت تريد مشاركة أي مرفقات من بريد "أوتلوك" في تطبيق "تيمز"، كان يجب عليك حفظ مرفق البريد الإلكتروني في جهازك ألًا، ثم بعد ذلك تحميله إلى تطبيق "تيمز" لمشاركته في المحادثة أو القناة التي تريدها.

ولكن الآن أصبح الأمر في غاية البساطة، فكل ما عليك فعله هو سحب المرفقات من "أوتلوك" وتمريرها إلى تطبيق تيمز.

5- غرف الاستراحة

مع وجود المعلمين ومنظمي الاجتماعات الذين يبحثون عن طرق لتشجيع المناقشات الهادفة، أصبحت هناك حاجة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة لتسهيل المناقشات.

لذلك أطلقت مايكروسوفت ميزة غرف الاستراحة (breakout rooms)، لتسهيل إجراء المناقشات الجماعية، حيث أصبح من السهل على المديرين تقسيم فرق العمل إلى مجموعات صغيرة لأداء مهام معينة، أو لإنهاء المشاريع بسرعة.

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المعلمون والتربويون من تقسيم فصولهم إلى مجموعات صغيرة لأشياء، مثل المشاريع أو المناقشات المركزة.

6- تكامل تيمز مع غوغل وركسبايس (Google Workspace)

أصبح من السهل الآن جدولة اجتماعات "تيمز" والانضمام إليها مباشرةً من تقويم غوغل الخاص بك باستخدام إضافة جديدة، حيث يمكنك إجراء مكالمات الفيديو، وطرح الأفكار مع السبورة الرقمية، والبقاء على اتصال في مدرستك وعملك.