أغنى رجل بالعالم يتخلى عن عرشه.. بيزوس يتنحى عن منصبه في أمازون

أعلنت شركة أمازون (Amazon) أن مؤسسها الملياردير الأميركي جيف بيزوس سيتنحّى عن منصب المدير التنفيذي ليصبح رئيس مجلس الإدارة، وقد عين رئيس قسم الحوسبة السحابية خلفًا له في إشارة إلى تحول الشركة من تاجر تجزئة على الإنترنت إلى تكتل تكنولوجي كبير على الإنترنت.

وسوف يسلّم بيزوس الصيف المقبل مفاتيح أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم إلى آندي جاسي، رئيس قسم الحوسبة السحابية (Amazon Web Services) المعروف باسم "إيه دبليو إس" (AWS).

وقد حسم هذا الإعلان، أمس الثلاثاء، سؤالا طال انتظاره عمن سيحل محل أغنى شخص في العالم على رأس الشركة.

أنهى بيزوس دوره مديرا تنفيذيا نهاية كبيرة؛ فالعمل الذي بدأه كبائع كتب عبر الإنترنت قبل 27 عامًا أصبح الآن أحد أكثر الشركات قيمة في العالم، وحقق 3 أرباح قياسية متتالية بعد خسائر في عقود سابقة. ويوم الثلاثاء، كشفت أمازون عن مبيعات ربع سنوية تجاوزت 100 مليار دولار للمرة الأولى.

رسالة وداع للموظفين

وقال بيزوس الذي ركز بالفعل على مؤسسات شخصية أخرى في السنوات الماضية، في مذكرة إلى الموظفين منشورة على موقع أمازون الإلكتروني "بصفتي رئيسًا تنفيذيًا، سأظل أشارك في مبادرات أمازون المهمة، لكن لدي أيضًا الوقت والطاقة التي أحتاج إليهما للتركيز على مشروعات مثل صندوق اليوم الأول، وصندوق بيزوس إيرث، وبلو أوريجين (Blue Origin) -وهي شركة الفضاء لبيزوس-، وصحيفة واشنطن بوست (The Washington Post)، ومشاعر أخرى ". وأضاف "لم يكن لدي مزيد من الطاقة من قبل، وهذا لا يتعلق بالتقاعد".

من جهته قال المدير المالي بريان أولسافسكي -في مكالمة مع المحللين- إن بيزوس سيعمل على "قضايا كبيرة ذات اتجاه واحد"، مثل عمليات الاستحواذ والإستراتيجيات الأخرى حيث يكون هناك تكلفة عالية لعكس المسار.

من هو مدير أمازون القادم؟

انضم جاسي (53 عامًا) إلى أمازون عام 1997 بعد إنهائه دراسته في كلية هارفارد للأعمال، فأسس "إيه دبليو إس" وطوّرها إلى منصة سحابية يستخدمها ملايين العملاء، وفق الموقع الإلكتروني للشركة، وكان منافسًا مرشحا للوظيفة العليا منذ أن أنشأت أمازون منذ سنوات وظيفتين رئيسيتين تنفيذيتين تتبعان بيزوس مباشرة.

ويرى توم جونسون، كبير مسؤولي التحول في شركة التسويق العالمية "مايند شير" (Mindshare)، أن ترشيح جاسي أكد أهمية أعمال استضافة الويب لإستراتيجية أمازون فقال "تُظهر خلفية جاسي في توجيه إيه دبليو إس مدى أهمية هذه الخدمات في إستراتيجية أعمال أمازون. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف يؤثر ذلك في إستراتيجيتهم وتحقيق التوازن بين هذه الأولوية مع نمو نشاط تجاري للإعلان والعمل التجاري العملاق ".

ويشتهر جاسي بفهمه الدقيق للتفاصيل التقنية، وقام بانتظام بمراقبة منافسيه في هذا السوق من "أوراكل" (Oracle) ومنافستها السحابية "مايكروسوفت" (Microsoft) التي تواصل إيه دبليو إس تجاوزها في المبيعات.

وتحت قيادته حصلت الأعمال السحابية لشركة أمازون على عملاء رئيسيين بما في ذلك "فيريزون" (Verizon)، و"ماكدونالدز" (McDonald’s)، و"هوني ويل" (Honeywell).

ولطالما اعتمدت الشركات الناشئة في وادي السيليكون على إيه دبليو إس، ونمت الإيرادات السنوية للقسم بنسبة 37% عام 2019 و30% عام 2020، مما ساعد على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق.

وأحد العقود التي فشلت إيه دبليو إس في الفوز بها كان مشروع "جيدي" (JEDI) بقيمة 10 مليارات دولار من البنتاغون، الذي مُنح لشركة مايكروسوفت.

وسعى جاسي إلى إضفاء هالة من نجوم موسيقى الروك على الكلمات الرئيسة في مؤتمر لاس فيغاس السنوي لشركة إيه دبليو إس، إذ تحدث أمام أكثر من 60 ألف شخص عام 2019 بعد أن سبقت الموسيقى المبهجة حديثه.

جاسي يشتهر بفهمه الكبير للتفاصيل التقنية وقد قام بانتظام بمراقبة منافسيه في هذا السوق (مواقع التواصل الاجتماعي)

انخفاض الإنفاق على التغطية

ارتفع صافي مبيعات أمازون إلى 125.6 مليار دولار مع تحول المستهلكين إلى أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم للتسوق أثناء العطلات، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 119.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات "آي بي إيه إس" (IBES) من "ريفانيتيف" (Refinitiv)، وارتفعت أسهم أمازون بأقل من 1% في أثناء التداول بعد الإغلاق.

وفي الوقت نفسه، لم تكن التجارة الإلكترونية في أمازون بهذا الحجم من قبل. فمنذ بداية تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة لجأ المستهلكون إلى أمازون لتوصيل السلع الأساسية والإمدادات الطبية. وبينما أغلقت متاجر الطوب أبوابها، وظّفت أمازون أكثر من 400 ألف عامل إضافي لمواكبة الطلب.

وقد وضع ذلك الشركة، التي تتخذ من سياتل مقرًا لها، في قلب الاضطرابات في مكان العمل؛ فأصيب أكثر من 19 ألف عامل بفيروس كورونا، واحتج بعض الموظفين وطالبوا بإغلاق المنشأة. ويسعى آخرون، في مستودع أمازون بيسيمر، ألاباما، إلى أن يكونوا أول من ينضم إلى نقابة في الشركة في الولايات المتحدة، مع بدء الانتخابات الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يراوح صافي المبيعات للربع الحالي بين 100 مليار دولار و106 مليارات دولار.