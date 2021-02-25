البث الحي
تكنولوجيا|العالم

خطة فيسبوك لفرض شروطها.. ماذا سيحدث إذا رفضت شروط واتساب الجديدة؟

توضح واتساب بالتفصيل ما سيحدث للمستخدمين الذين لا يوافقون على تغييرات الخصوصية

واتساب أخرت الشهر الماضي تطبيق السياسة الجديدة 3 أشهر حتى تقوم بشرح الشروط للمستخدمين الذين لم يقبلوها (رويترز)
واتساب أخرت الشهر الماضي تطبيق السياسة الجديدة 3 أشهر حتى تقوم بشرح الشروط للمستخدمين الذين لم يقبلوها (رويترز)
25/2/2021

قالت واتساب (WhatsApp) في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستسمح للمستخدمين بمراجعة تحديث الخصوصية المخطط تطبيقه في 15 مايو/أيار المقبل، وستعرض لافتة لتوضيح التغييرات بشكل أفضل في شروطها.

ولكن ماذا سيحدث للمستخدمين الذين لا يقبلون الشروط بحلول الموعد النهائي؟

قالت واتساب -المملوكة لفيسبوك (Facebook)- في رسالة بريد إلكتروني إلى أحد شركائها التجار، والتي اطلع عليها موقع تيك كرانش (TechCrunch)؛ إنه "سيطلب بالتدريج" من هؤلاء المستخدمين الامتثال للشروط الجديدة "من أجل الحصول على الخدمات الكاملة من واتساب".

إذا استمروا في عدم قبول الشروط "لن يتمكن هؤلاء المستخدمون من قراءة أو إرسال الرسائل من التطبيق، ولكن خدمات استقبال المكالمات والإشعارات ستظل تعمل لديهم فترة قصيرة".

وأضافت الشركة في الملاحظة لتيك كرانش أن الخطة المرسلة كانت دقيقة ومفصلة بشكل واضح.

"الوقت القصير" سوف يمتد بضعة أسابيع حسب الملاحظة من واتساب، وكما ورد في صفحة الأسئلة الشائعة التي أنشئت حديثًا، والتي تنص على أن سياستها المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين ستطبق بعد 15 مايو/أيار المقبل.

وتنص سياسة واتساب للمستخدمين غير النشطين على أنه "يتم حذف الحسابات بشكل عام بعد 120 يومًا من عدم النشاط".

وتلقت خدمة المراسلة الفورية ردود فعل عنيفة من بعض مستخدميها -بما في ذلك أولئك الموجودون في الهند، أكبر أسواقها- الشهر الماضي، بعد أن قال تنبيه داخل التطبيق إن أمامهم حتى الثامن من فبراير/شباط الحالي للموافقة على شروط الخصوصية المخطط لها.

ومنحت سياسات الخصوصية في واتساب منذ عام 2016 إذنا للتطبيق بمشاركة بيانات وصفية معينة مع فيسبوك، مثل أرقام هواتف المستخدمين ومعلومات الجهاز.

وستسمح الشروط الجديدة لفيسبوك وواتساب بمشاركة بيانات الدفع والمعاملات من أجل مساعدتهم على استهداف الإعلانات بشكل أفضل، حيث توسع الشركة الاجتماعية العملاقة عروض التجارة الإلكترونية، وتتطلع إلى دمج منصات المراسلة الخاصة بها.

وأخّرت واتساب -التي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 2 مليار- الشهر الماضي تطبيق السياسة الجديدة لمدة 3 أشهر حتى تقوم بشرح الشروط للمستخدمين الذين لم يقبلوها.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

ما المعلومات التي يحتفظ بها تطبيق بيب التركي؟ وهل يعد بديلا مناسبا لواتساب؟

بعد قرار تطبيق “واتساب” تحديث سياسة الخصوصية لديه، انكب ملايين المستخدمين على الانضمام إلى تطبيق المراسلة “بيب” الذي أطلقته شركة “تورك سيل” التركية للاتصالات، لكن هل يُعد بيب بديلا مناسبا لواتساب؟

المزيد من تكنولوجيا

ما بين مؤيد ومعارض.. ماذا يجب أن أعرف كمستخدم عربي عن تطبيق كلوب هاوس؟

بعض التطبيقات لا تراعي الاختلافات الطبيعية بين المجتمعات أو مدى الضرر الذي تسببه لمجتمعات بأكملها (شترستوك)

تطبيق جزائري يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل صور الشهداء تتكلم

فريق عمل تطبيق "أرتوفيديا" الجزائري الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحريك صور الشهداء (مواقع التواصل الاجتماعي)

برامج بسيطة ومجانية تساعد في عمل خلفيات مناسبة لمحادثات الفيديو

المستخدم ليس مضطرا للاعتماد على الشركة المطورة لبرنامج دردشة الفيديو أو "ويب كام" لإضافة خلفيات جميلة لمحادثاته (شترستوك)

شاهد: خطوة بخطوة.. مهندس يسخر عبقريته لصناعة عصا بلياردو آلية تصعب هزيمتها

الأكثر قراءة

مسجد مغربي يرفع فيه أذان الظهر والعصر مرتين.. ما قصته؟

مئذنة الجامع الأعظم بسلا (الجزيرة)

استثمار بعد سنوات الإفلاس.. تايسون يجني الملايين من زراعة الماريجوانا

تايسون يجني نصف مليون دولار شهريا من استثماره في زراعة الماريجوانا (رويترز)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)

مستجدات النووي.. واشنطن تتنظر ردا وطهران تقدم طلبا وإسرائيل تدخل على الخط

(الجزيرة)