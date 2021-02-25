برقيات تقنية: نظارة سامسونغ الجديدة.. وهواوي تربي الخنازير

تتضمن هذه البرقيات التقنية، اليوم الخميس، تسريبا لفيديو نظارة سامسونغ الجديدة، وتحول هواوي لتربية الخنازير، وحملة لإظهار خطر روبوت بوسطن داينامكس، ودبابة أميركية جديدة تتحكم بالطائرات المسيّرة.

نظارات سامسونغ تأخذك لبلاد العجائب

قام حساب واكلنغ كات (WalkingCat) على تويتر بعرض فيديو مسرب عن نظارات سامسونغ الجديدة "سامسونع إيه آر" (Samsung AR) و"غلاسيس لايت" (Glasses Lite) والتي تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز.

ويبدو في الإعلان رجلاً يرتدي نظارات الواقع المعزز يتحدث مع امرأة على شاشة افتراضية، كما يشاهد مهندس معماري يستخدم النظارات لعرض التصاميم الافتراضية في الهواء ويلتقي زملاءه افتراضيا عبر نظارات الواقع المعزز.

هواوي تحولت لتربية الخنازير

يتجه عملاق الاتصالات الصيني هواوي (Huawei) إلى تطوير تكنولوجيا متعلقة بمزارع الخنازير، وذلك في ظل ما تواجهه الشركة من عقوبات أميركية تقيد أعمالها المتعلقة بصناعة الهواتف الذكية.

وتسهم التكنولوجيا في تحديث مزارع الخنازير بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لرصد الأمراض ومتابعة الخنازير، ويمكن لتكنولوجيا التعرف على الوجوه أن تستخدم في التعرف على الخنازير، في حين ترصد التقنيات الأخرى أوزانها وأنظمتها الغذائية وممارساتها.

الشركة الصينية تستخدم التكنولوجيا في إدارة مزارع تربية الخنازير في الصين (غيتي)

روبوتات بوسطن داينامكس تدمر معرض فنون

أطلقت شركة "إم إس سي إتش إف" (MSCHF) ومقرها نيويورك حملة لتسليط الضوء على مخاطر إساءة استخدام الروبوتات، حيث قامت بتركيب مسدس طلاء على الجزء الخلفي من أحد روبوتات بوسطن داينامكس (Boston Dynamics) التي تبلغ تكلفتها 75 ألف دولار، وتمكين الجمهور من خلال موقع رامبايج (rampage) بالتحكم بالروبوتات وإطلاق قذائف الطلاء.

يقام الحدث في معرض فني صغير تم تشييده في مكاتب الشركة في بروكلين وهو مليء باللوحات والمزهريات والصناديق ومنتجات الشركة السابقة.

وانتقدت شركة بوسطن داينامكس الحملة، واصفة إياها بمحاولة "لتشويه الهدف الأساسي الذي صنعت لأجله هذه الروبوتات".

دبابة تتحكم بالطائرات المسيرة

دبابة الجيش الأميركي الجديدة "أو إم تي" (OMT)، هي مشروع ناشئ يهدف إلى إحلال دبابة قادرة على اختراق التكوينات المدرعة المعادية وتنفيذ عمليات روبوتية شديدة الخطورة أثناء مواجهة نيران العدو، محل دبابة أبرامز الشهيرة.

ومن المحتمل أيضا تزويدها بأسلحة ليزر، وأنظمة تحكم في الطائرات المسيرة، فضلا عن قدرتها على التحرك بسرعات عالية، وتدمير مروحيات العدو.