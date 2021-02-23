المعلومات التي تختفي من سلة المهملات تظل محفوظة على الأقراص الصلبة في الحواسيب

ينصح الخبراء بالتحقق من إزالة البيانات والمعلومات الشخصية قبل بيع الحواسيب أو التخلص منها، خاصة إذا كانت هذه البيانات تتضمن معلومات عن أطراف أخرى مثل الأقارب أو المعارف أو شركاء العمل.

وأوضح المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا البيانات أن المعلومات التي تختفي من سلة المهملات تظل محفوظة على الأقراص الصلبة في الحواسيب، نظرا لأن عملية إفراغ محتويات سلة المهملات تشير فقط إلى إزالة البيانات من سجل المحتويات.

هل القرص الصلب مشفر؟

وينصح باتريك بيلمر -من بوابة الاتصالات "هايزه أونلاين" الألمانية- بضرورة التحقق مما إذا كان القرص الصلب مشفرا أم لا، وفي حالة تشفيره على غرار أجهزة آبل ماك الحديثة فإن كل ما يلزم إزالة حساب المستخدم فقط، ويتم ذلك مثلما يحدث عند إعادة ضبط الهاتف الذكي، وعلى الرغم من أن البيانات الشخصية تظل موجودة فإنه لا يمكن لأي شخص الوصول إليها لأنها مشفرة.

وتتم عملية التشفير في أجهزة آبل عن طريق شريحة الأمان "تي 2" (T2)، وعادة ما يتم دمجها في جميع الموديلات الجديدة، كما يمكن للمستخدم حظر عملية تشغيل الأجهزة في حالة السرقة مثلا.

وأوضح بيلمر أن هناك أدوات مجانية تقوم بالكتابة على القرص الصلب "بلغة مشفرة"، ومنها على سبيل المثال "ديسك وايب" (Disk Wipe) أو "إتش دي- شريدر" (HD-Shredder) أو أداة "ديسك بارت" (DiskPart) المدمجة في الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز، وهي عبارة عن برنامج لتقسيم القرص الصلب.

وتقوم أداة "ديسك وايب" بإزالة البيانات تماما من القرص الصلب، بحيث يتعذر استعادتها مرة أخرى حتى بواسطة المحترفين.

ويمكن استعمال هذه الأداة أيضا لإزالة البيانات من وحدات ذاكرة الفلاش "يو إس بي" (USB) أو بطاقة الذاكرة "إس دي" (SD) والأجهزة الجوالة.

ومع ذلك، لا يمكن لهذه الأدوات إزالة أقسام القرص الصلب المثبت عليها نظام التشغيل، وإذا رغب المستخدم في بيع حاسوبه أو التخلص منه فإنه من الأفضل أيضا إزالة البيانات من قسم نظام التشغيل.

وفي هذه الحالة يجب تشغيل الحاسوب بواسطة ما يعرف باسم "النظام المباشر" أو بواسطة أداة "آلة تمزيق البيانات" التي يمكن تشغيلها بواسطة النظام نفسه، وعندئذ لا يكون نظام التشغيل -الذي يتم به تشغيل الحاسوب- موجودا على القرص الصلب ولكن على وحدة ذاكرة الفلاش أو أسطوانة "دي في دي" (DVD).

أقراص "إس إس دي"

ويتم اتباع هذه الطريقة مع الأقراص الصلبة التقليدية المزودة بأقراص مغناطيسية "إتش دي دي" (HDD)، فيما تتطلب أقراص الحالة الساكنة "إس إس دي" (SSD) -التي تعمل بواسطة رقائق الذاكرة- طريقة مختلفة، حيث يجب هنا تنفيذ أمر الحذف الآمن "سكيور إيراس" (Secure Erase) عن طريق برنامج إدارة "إس إس دي" من الشركة المنتجة للقرص الصلب، وذلك من أجل إجراء عملية إزالة البيانات بأمان.

وبدلا من ذلك ينصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا البيانات باستعمال برنامج "بارتيد ماجيك" (Parted Magic) الذي يمكن استخدامه أيضا لاستعادة البيانات.

الهواتف الذكية

وعلى الجانب الآخر، أشار بيلمر إلى أنه يمكن تنظيف البيانات من الهواتف الذكية بسهولة، حيث يتم تخزين البيانات بشكل مشفر على جميع الأجهزة في آخر 4 أو 5 سنوات، ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها بدون حساب مستخدم، وهذا ما ينطبق على الأقل على هواتف آيفون بدءا من نظام التشغيل "آي أو إس 8" (IOS 8)، وكذلك نظام تشغيل أندرويد منذ الإصدار السادس.

وقد أتاحت شركة غوغل (Google) للشركات من خلال إصدار "أندرويد 10" إمكانية تنشيط خيار التشفير بالفعل عن طريق إعدادات المصنع.

وعلى الرغم من توافر أدوات للكتابة فوق البيانات للهواتف الذكية فإن بيلمر أكد أن إعدادات ضبط المصنع عادة ما تكون كافية، كما يجب إزالة بطاقة الذاكرة من الهاتف الذكي قبل بيعه أو التخلص منه إذا كانت موجودة فيه.

تدمير وسيط البيانات

إذا رغب المستخدم في تسليم حاسوبه القديم أو القرص الصلب إلى مراكز تجميع الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها فإن بإمكانه إزالة البيانات بالوسائل المادية من خلال تدمير وسيط البيانات.

وأكدت بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" أن هذه الطريقة أكثر فعالية، حيث يمكن إزالة البيانات من خلال الطرق بمطرقة على القرص الصلب، ويمكن فك القرص الصلب من الحواسيب المكتبية أو المحمولة بسهولة.