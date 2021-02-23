البث الحي
تكنولوجيا|العالم

لن تهزم بعد الآن.. شاهد كيف صنع هذا الشاب عصا بلياردو تستطيع التغلب على أي لاعب

العصا الآلية تقوم بحسابات للتأكد من دقة التصويب وتعديل معدل القوة حتى لا تخطئ في إدخال أية كرة.

23/2/2021

يقوم شين ويتون صاحب قناة "ستف مادي هير" (Stuff Made Here) على يوتيوب (YouTube) باستخدام مهاراته الهندسية الرائعة ليكسب الجميع في لعبة البلياردو.

ويحقق ذلك لا بالتدريب المستمر على إدخال الكرات بل بصناعة عصا يتحكم بها عن طريق الحاسوب وتقوم بتحديد زاوية الضربات وقوتها بمساعدة كاميرا معلقة، وخوارزمية تحسب الاتجاهات المطلوبة لإسقاط الكرة في الحفرة.

وبحسب الشاب فقد كان تصنيع هذه العصا أصعب ربما مما لو قام بالتدرب ساعات على لعب البلياردو.

سيأخذك هذا الفيديو إلى الخطوات التي قام ويتون بتجربتها بداية من القيام بكل العمليات الحسابية، وتحديد الزوايا المناسبة، وهندستها لإنجاز عصا تقوم بعمليات شبه مستحيلة في لعبة البلياردو.

ويشرح كيف قام بإنجاز خوارزمية تقوم بتحليل الصورة التي تلتقطها الكاميرا المثبتة فوق الطاولة، والقيام بالحسابات لتحديد المسار الأفضل للكرة، ونقل المعلومات إلى شريحة مثبتة على العصا والتي تقوم بتشغيل محرك لتوجيه الذراع الآلية وضرب الكرة بالقدر الذي يجعلها تدخل الحفرة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

برامج بسيطة ومجانية تساعد في عمل خلفيات مناسبة لمحادثات الفيديو

المستخدم ليس مضطرا للاعتماد على الشركة المطورة لبرنامج دردشة الفيديو أو "ويب كام" لإضافة خلفيات جميلة لمحادثاته (شترستوك)

برقيات تقنية: ليزر للجيش الأميركي يذيب الطائرات وفتح الاستثمار في قاتلة تسلا.. وأخبار أخرى

لوسيد تستفيد من تاريخ الشركة الطويل في مجال تكنولوجيا البطاريات التي تجعلها تعمل لأكثر من 800 كيلومتر دون حاجة إلى الشحن (رويترز)

كيف تحذف بياناتك الشخصية قبل بيع حاسوبك القديم؟

هناك أدوات مجانية تقوم بالكتابة على القرص الصلب "بيانات مشفرة" ومنها على سبيل المثال "ديسك وايب" (غيتي إيميجز)

إزالة الثلوج وتوفير الطاقة.. هكذا تعمل أسطح تسلا الشمسية خلال الشتاء

الأكثر قراءة

انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود

حسين كامل (يمين) كان الذراع الأمنية والعسكرية لصدام حسين قبل هروبه إلى الأردن (وكالات)

فضيحة تكساس.. كيف ولماذا انهارت شبكة الكهرباء والمياه بإحدى أغنى الولايات الأميركية؟

(الجزيرة)

حكم تاريخي.. محكمة ألمانية تدين عنصرا سابقا في الاستخبارات السورية بجرائم ضد الإنسانية

القضاء الألماني يحاكم أنور رسلان وإياد الغريب بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد (الأوروبية)

أرصدتها بالأندلس 2.5 تريليون دولار ومولت "أغنى رجل" في التاريخ وأدارها صحابة ومسيحيون ويهود.. مؤسسة "بيت المال" الإسلامي