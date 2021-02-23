برقيات تقنية: ليزر للجيش الأميركي يذيب الطائرات وفتح الاستثمار في قاتلة تسلا.. وأخبار أخرى

في إطار سعينا إلى تقديم وجبة غنية تضم أحدث الأخبار التقنية للقارئ، نطلق خدمة جديدة تشمل جديد الأخبار التقنية اليوم؛ نستعرضها بإيجاز يتيح للقارئ أخذ المعلومة مباشرة وبسرعة، وتحمل هذه الخدمة اسم "برقيات تقنية".

تتضمن هذه البرقيات التقنية، اليوم الثلاثاء، موضوع التعديلات في قانون وسائل الإعلام الإخبارية بأستراليا وعلاقة فيسبوك بهذا الأمر، وسلاح الليزر الجديد للجيش الأميركي بقدراته الهائلة، وفتح باب الاستثمار بشركة "لوسيد موتورز" (Lucid Motors) للسيارات الكهربائية، فضلًا عن أحدث إصدار من نظام "هارموني أو إس" (HarmonyOS) الخاص بهواتف هواوي والمهمة الصعبة التي تواجهه في ظل العقوبات الأميركية.

قاتلة تسلا.. هل يمكن الاستثمار فيها الآن؟

سوف تصبح شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، المملوكة بشكل كبير لصندوق الثروة السيادي السعودي، شركة مطروحة للتداول العام في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وتستفيد السيارة من تاريخ الشركة الطويل في مجال تكنولوجيا البطاريات التي تجعلها تعمل لأكثر من 800 كيلومتر دون حاجة إلى الشحن، وهذا يتيح لها القدرة على منافسة طراز "إس سيدان" (S Sedan) أحدث سيارات تسلا.

وتؤمن شركة لوسيد بأنها تستطيع تحقيق أرباح إجمالية في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023، وهو الوقت الذي ستظهر فيه لأول مرة "غرافيتي" (Gravity)، أول سيارة دفع رباعي، وستكون في السوق بحلول عام 2025.

فيسبوك وأستراليا أحباء

أدخلت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تغييرات في اللحظة الأخيرة على قانون وسائل الإعلام الإخبارية المقترح للبرلمان في ديسمبر/كانون الأول، الذي كان من المنتظر التصويت عليه ليصبح قانونًا.

ويأتي القرار عقب حجب فيسبوك صفحات إخبارية أسترالية مهمة متعلقة بالصحة والطوارئ على منصتها، إذ واجهت ردّ فعل عنيف من السياسيين وكذلك من المستخدمين.

وبموجب التعديلات على مشروع القانون المقترح، ستأخذ الحكومة الأسترالية في الاعتبار الاتفاقات التجارية التي أبرمتها المنصات الرقمية مثل "غوغل" (Google)، و"فيسبوك" (Facebook) بالفعل مع شركات الإعلام الإخباري المحلية قبل أن تقرر ما إذا كانت القوانين تنطبق على عمالقة التكنولوجيا أم لا.

فيسبوك حجبت صفحات إخبارية أسترالية مهمة متعلقة بالصحة والطوارئ على منصتها فواجهت ردّ فعل عنيف من السياسيين وكذلك من المستخدمين (غيتي)

تذويب سطح طائرة في لمح البصر

اختبر الجيش الأميركي سلاحا ليزريا جديدا يسمى "الليزر النبضي فائق القصر" (UPSL) يطلق رشقات نارية قصيرة تشبه النبضات، تبلغ قوتها تيراواتًا واحدًا، لمدة لا تزيد على 200 فمتوثانية، أي ربع مليون جزء من الثانية، مقارنة بالحد الأقصى البالغ 150 كيلوواتًا للأنظمة الحالية.

ورغم هذا الوقت القصير، فيمكن لليزر الجديد تبخير سطح طائرة من دون طيار، ويُعتقد أيضا أن بإمكانه تعطيل أنظمة الإلكترونيات القريبة، مما يجعله نبضا كهرومغناطيسيًا (EMP). وتهدف المجموعة العسكرية الأميركية إلى الحصول على نموذج أولي عملي بحلول أغسطس/آب 2022.

سلاح الليزر الجديد يحتاج إلى ربع مليون جزء من الثانية لتبخير سطح طائرة من دون طيار (رويترز)

مهمة هواوي الصعبة

أعلنت شركة "هواوي" (Huawei) أن نظام "هارموني أو إس" سيبدأ بالعمل على جهاز "مات إكس2" (Mate X2) الجديد القابل للطي من الشركة، والذي أُطلق أمس الاثنين على أن يشمل بقية هواتفها الذكية بدءا من أبريل/نيسان.

وقدمت هواوي من أجل المستخدمين الدوليين خارج الصين متجر التطبيقات الخاص بها المعروف باسم "آب غاليري" (AppGallery)، ومع ذلك قد تواجه الشركة بعض التحديات في الأسواق الدولية، فالمتجر يفتقر إلى تطبيقات رئيسة، مثل فيسبوك وغوغل اللذين يعدّان مهمّين للمستخدمين في الخارج.

ومع سيطرة نظامي تشغيل غوغل "أندرويد" (Android)، وآبل "آي أو إس" (iOS) خارج الصين، سيكون لدى هواوي أيضا مهمة صعبة تتمثل في إقناع المستخدمين بشراء أجهزتها التي تحمل نظام تشغيل هارموني.

لدى هواوي أيضًا مهمة صعبة تتمثل في إقناع المستخدمين بشراء أجهزتها التي تحمل نظام تشغيل هارموني (رويترز)