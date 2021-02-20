يستخدم الراغبون في إنقاص وزنهم تطبيقا لتتبع السعرات الحرارية لمراقبة الطعام والماء اللذين يستهلكونهما، ولكن للأسف لا يستمرون على هذا المنوال بسبب الجهد المبذول لإدخال البيانات باستمرار.

ولإبقاء جسمك رطبا بالمياه، قامت شركة سبارك ستيل (Spark Steel) بصنع مطارة ماء ذكية لمساعدة المستهلكين على إدراك مقدار استهلاكهم من الماء.

وتشبه هيدرات سبارك ستيل (Hidrate Spark Steel) أي مطارة ماء عادية أخرى من حيث الشكل، مع وجود ضوء في أسفل المطارة يعمل على تنبيهك بضرورة شرب الماء، وتتميز بغطاء سهل الفتح والإغلاق، ولا يحتاج إلا إلى نصف دورة للقفل، كما تحتوي على عازل ليبقى الماء باردًا فترة أطول، وتحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن.

إعداد المطارة بسيط لا يستغرق سوى بضع دقائق، ويتضمن الإعداد إدخال البطارية في الأسفل وتنزيل التطبيق وتوصيل الزجاجة ومعايرتها.

الميزات والمواصفات

تحتوي المطارة على جهاز استشعار يتتبع كمية المياه، ويتزامن عبر البلوتوث مع تطبيق هيدرات سبارك لنظامي آي أو إس (iOS) وأندرويد (Android).

كما تحتوي على بطارية قابلة للشحن مع كابل شحن سريع ملتصق بجسم المطارة المعزول من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يحافظ على المشروبات باردة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

الأداء

يعد أداء هيدرات سبارك ستيل جيدًا كزجاجة ماء، فلم يكن هناك تعرق خارجي من الماء البارد، وتومض المطارة بانتظام لتنبيهك لتشرب طوال اليوم، لذلك قد لا تتاح لك الفرصة لاختبار إذا كان بإمكانها بالفعل إبقاء الماء باردًا لمدة 24 ساعة.

بعد الإعداد، بدأت المطارة مزامنة استهلاك المياه على الفور، ويستغرق الأمر ما بين 5 و10 ثوانٍ بعد شرب الماء حتى تظهر الكمية التي شربتها في التطبيق. ويمكنك مشاهدة الكميات أيضًا على تطبيق ساعة آبل (Apple Watch)، حيث يمكن عرض استهلاكك للماء مباشرة.

يركز التطبيق على كمية الماء المستهدف شربه لكل يوم، كما أنه يسلط الضوء على المدة التي تستغرقها. ويمكنك تغيير اللون الذي تضيء به الزجاجة ورؤية عمر البطارية.

تتوفر المطارة للشراء عبر الإنترنت بأحجام 500 مليمتر بسعر 59 دولارا، و620 مليمتر بسعر 66 دولارا.