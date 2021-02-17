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من بينها تحرير الفيديو والصور.. تطبيق صور غوغل يطلق مزايا جديدة

التحديث الجديد لتطبيق فوتوز لهواتف أندرويد سيتم في غضون أيام قليلة، في حين سيتم طرح الإصدار المخصص لأجهزة آبل الجوالة في غضون بضعة أشهر

للاستفادة من المزايا الجديدة تشترط غوغل توفر هاتف ذكي بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت مع نظام تشغيل أندرويد 8.0 (الألمانية)
للاستفادة من المزايا الجديدة تشترط غوغل توفر هاتف ذكي بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت مع نظام تشغيل أندرويد 8.0 (الألمانية)
17/2/2021

أعلنت غوغل (Google) إطلاقَ تحديث جديد لتطبيق الصور فوتوز (Photos) يتضمن العديد من الوظائف المتطورة لتحرير الفيديو، وإمكانيات رائعة لتحرير الصور لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن عرض التحديث الجديد لتطبيق فوتوز لهواتف أندرويد سيتم في غضون أيام قليلة، في حين سيتم عرض الإصدار المخصص لأجهزة آبل الجوالة في غضون بضعة أشهر.

وأوضحت غوغل أنها حدّثت أداة تحرير الفيديو (Video Editor) حيث يوفر التطبيق إمكانيات جديدة لقص الفيديو وتغيير المنظور، وإضافة الفلاتر وتعديل درجة السطوع ونسبة التباين والتشبع اللوني وتوازن اللون الأبيض.

ويشتمل الإصدار الجديد من تطبيق غوغل فوتوز على العديد من الوظائف الجديدة لتحرير الصور، إذ تتوفر أيضا وضعيات البورترايت بلر (Portrait Blur) وبورترايت لايت (Portrait Light) للصور، التي لا تحتوي على معلومات العمق، بحيث يمكن محاكاة تأثير البوكيه وضوء الأستوديو حتى مع الصور التي لم يتم التقاطها في وضع البورتيريه.

وأضافت غوغل أن تطبيق الصور فوتوز يوفّر العديد من التأثيرات الجديدة التي يتم تشغيلها بواسطة تقنية تعلم الآلة، وبالتالي فإنه يمكن القيام بالعديد من الإجراءات المعقدة بنقرة واحدة، ومن ضمن هذه التأثيرات إمكانية ضبط السماء تلقائيا في صور المناظر الطبيعية، بينما ضبط نسبة التباين والتعريض يتم في مواضع محددة في الصورة.

وللاستفادة من هذه الوظائف الجديدة، تشترط غوغل توفر هاتف ذكي بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت مع نظام تشغيل أندرويد غوغل 8.0 على الأقل.

المصدر : الألمانية

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