من إعادة تدوير هاتفك الذكي إلى استخدامه كجهاز بحث، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام هاتفك القديم.

يتمتع هاتفك الذكي الحالي بقوة حوسبة أكبر من الحاسوب المستخدم لوضع الرجال الأوائل على القمر. هناك الكثير من الاستخدامات الرائعة لهاتفك حتى بعد أن فقد جاذبيته عند وصول الجيل التالي من الهواتف.

وهذا يطرح سؤالا مهما، ماذا نفعل بهواتفنا القديمة؟ يمكن وضعها في درج حتى لا نراها مرة أخرى، أو بيعها أو التخلي عنها.

يعد التخلص السليم من الهواتف الذكية وإعادة تدويرها مشكلة كبيرة. وفقًا لوكالة حماية البيئة، تم التخلص مما يقرب من 350 ألف هاتف محمول كل يوم في عام 2010، بإجمالي 152 مليون هاتف تم التخلص منها في ذلك العام.

ووفقا لتقرير نشره موقع إنترناشونال بزنس تايمز (International Business Times)، هناك أكثر من 7.2 مليارات هاتف على كوكبنا، بينما يوجد أقل من 7.2 مليارات شخص حولنا.

الخبر السار هو أنه حتى إذا كان لديك هاتف قديم، فهناك مجموعة كبيرة من الأشياء التي يمكنك فعلها به قبل التخلص منه. دعنا نتحقق من بعض الأفكار حول ما يجب فعله بهذا الهاتف القديم الذي تضعه في المنزل.

المنبه الخاص بك

يمكنك استخدام هاتفك الجديد تمامًا كمنبه، ولكن لماذا لا يكون لديك هاتف مخصص لاستخدامه كمنبه لك، مع إبقاء هاتفك الأحدث والأساسي بعيدا.

هناك مجموعة من التطبيقات المصممة لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، وتتبع أنماط نومك، وحتى تشغيل موسيقى في الخلفية. يمكن لهاتفك القديم أن يصبح مركز تطبيقات النوم الخاص بك.

جهاز تحكم عن بعد

منزلك يصبح أكثر ذكاءً، فلماذا لا يكون لديك جهاز تحكم عن بعد واحد للتحكم في كل شيء من الأضواء الذكية إلى الفرن الذكي؟ ما عليك سوى تنزيل جميع التطبيقات المطلوبة للتحكم في جهازك الذكي، مثل نيست (Nest) أوهيو (Hue) للمصابيح، بهذا يمكن التحكم بكل الأدوات الذكية من جهاز واحد.

نظام أمن للبيت

تستخدم أنظمة الأمن المنزلية الحديثة الأجهزة الذكية، بما في ذلك هاتفك الذكي. ومع ذلك، هناك تطبيقات مثل برسينس (Presence)، تأخذ هاتفك القديم والكاميرا الخاصة به وتحولها إلى كاميرا الأمان النهائية.

باستخدام جهاز ذكي آخر، يمكنك ببساطة الاتصال بنظام الأمان الجديد في أي وقت للتأكد من أن كل شيء على ما يرام في المنزل.

جهاز مراقبة الطفل

بدلا من شراء زوج من أجهزة مراقبة الأطفال الجديدة تماما، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن بعض الشيء لماذا لا تأخذ هاتفك القديم وتجعله يقوم بالمهمة، استخدم أحد التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تحول هاتفك إلى أداة مراقبة فعالة لطفلك.

ما عليك سوى توصيل الجهاز بشبكة واي فاي (Wi-Fi) واستخدام التطبيقات البسيطة لإنجاز المهمة. جرب تطبيق دورمي (Dormi) إذا كنت مهتما.

القارئ الإلكتروني المصغر التالي

يمكن الآن قراءة الكتب رقميا. لماذا لا تقوم بتنزيل مجموعات الكتب المفضلة لديك على جهازك القديم وحفظها لرحلتك القادمة. هناك بعض التطبيقات التي تحتوي على مجموعة رائعة من الكتب المتاحة بسهولة.

لوحة تتبع لاسلكية لحاسوبك الخاص

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد (Android)، فهناك طريقة مبتكرة لإبقاء هاتفك القديم حيا. كل ما تحتاجه هو التطبيق ووحدة التحكم عن بُعد الموحدة واتصال واي فاي بالإضافة إلى بضع دقائق من الإصلاح.

يمنحك التطبيق تحكما أساسيا في الفأرة ولوحة المفاتيح بهاتف أندرويد، إضافة إلى تحويله إلى جهاز تحكم عن بُعد لتشغيل الوسائط والأوامر المتعلقة بالطاقة لحاسوبك الخاص.

ادعم بحثك العلمي

يمكن استخدام جهاز أندرويد الخاص بك لمساعدة العلماء في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض أو اكتشاف الزلازل أو تحسين علاجات السرطان.

تقوم برامج مثل "باور تو غيف" (Power to Give) من "إتش تي سي" (HTC) بتوصيل هاتفك أو جهازك اللوحي بجهود جامعة كاليفورنيا في بيركلي المعروفة باسم "بونيك" (BOINC). يوفر هذا البحث في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الفيزياء والطب الحيوي وعلم الفلك.