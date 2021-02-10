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تتضمن لقطات شاشة المستخدم.. صور مسربة لتحديث أندرويد 12 من شركة غوغل

التغييرات الجديدة تشمل واجهة المستخدم ومؤشر الخصوصية الجديد وأداة المحادثة

لقطات الشاشة تُظهر ما يبدو أنها تغييرات جديدة في واجهة المستخدم (رويترز)
لقطات الشاشة تُظهر ما يبدو أنها تغييرات جديدة في واجهة المستخدم (رويترز)
10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202104:26 PM (مكة المكرمة)

تظهر سلسلة من الصور المسربة نشرها موقع "إكس دي إيه-دفيلوبرز" (XDA-Developers) نظرة أولية على تحديث أندرويد 12 من شركة غوغل، فقد نشر الموقع  لقطات شاشة يُقال إنها مأخوذ من المسودة الأولية للمستندات التي توزعها عملاقة البحث على شركاء أندرويد.

وتشارك غوغل الوثائق والتعليمات البرمجية المصدرية مع شركائها الرئيسيين قبل الإصدار النهائي، من أجل منحهم الوقت للاستعداد للإصدار.

ويبدو أن المسودة الأولية لمستند أعدّته غوغل لتلخيص التغييرات في أندرويد 12 قد سرّبت، واستُخرجت لقطات شاشة تعرض واجهة المستخدم الجديدة والتغييرات الأخرى.

وتتضمن لقطات الشاشة، التي يقول موقع "إكس دي إيه-دفيلوبرز" إنها لم تؤكد بالكامل، ما يبدو أنها تغييرات جديدة في واجهة المستخدم، ومؤشر الخصوصية الجديد وأداة المحادثة.

وإذا كانت تغييرات واجهة المستخدم دقيقة، فإنها تتضمن تركيزًا على الزوايا الدائرية، مع تقليل عدد الإعدادات السريعة المتاحة من لوحة الإشعارات غير الموسعة.

غوغل تستخدم أيضًا نظام ألوان البني الفاتح الذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام أندرويد 12 (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويبدو أن غوغل تستخدم أيضًا نظام ألوان البني الفاتح الذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام أندرويد 12.

وفضلا عن تغييرات واجهة المستخدم، تعرض لقطات الشاشة مؤشر الخصوصية الجديد المشابه لما هو موجود في "آي أو إس" (iOS).

وعمل المؤشر تحذيري في شريط الحالة لإظهار وصول أحد التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون.

وأبلغ الموقع أيضًا عن إجراء إصلاح شامل مزعوم لإعدادات الخصوصية في أندرويد 12، مع القدرة على التبديل الكامل بين تشغيل وإيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون.

وتُظهر لقطات شاشة أخرى ما يمكن أن يكون أداة محادثات جديدة للنظام التشغيلي، ويبدو أنها تظهر الرسائل والمكالمات الأخيرة، ويدّعي موقع "إكس دي إيه-دفيلوبرز" أنها يمكن أن تكون ميزة إلزامية لجميع أجهزة أندرويد 12.

ولم تؤكد غوغل رسميًا أي واجهة مستخدم جديدة أو تغييرات في الميزات على النظام التشغيلي القادم حتى الآن.

ومع ذلك فقد التزمت الشركة بجعل متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أسهل في الاستخدام في أندرويد 12.

وتقوم غوغل عادة بمعاينة الإصدار القادم من أندرويد في شهر مارس/آذار، لكنها فاجأت الجميع في العام الماضي بمعاينة تحديث أندرويد 11 في وقت مبكر في شهر فبراير/شباط، لذلك فقد نتمكن من رؤية ما يخبئه أندرويد 12 في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تطلق غوغل إصدارها الرئيس التالي من أندرويد في وقت لاحق من العام الحالي، بعد سلسلة من معاينات المطوّرين والإصدارات التجريبية التي من المحتمل أن تبدأ في الظهور في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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