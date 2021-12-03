طوّرت شركة "موزيلا" (Mozilla) خدمة جديدة لإخفاء الهوية من أجل حماية المستخدم من رسائل البريد المتطفل (Spam) وهويته عبر الإنترنت.

وأطلقت الشركة الأميركية على هذه الخدمة اسم "فايرفوكس ريلاي" (Firefox Relay)، وقد انتقلت حاليا من التشغيل التجريبي إلى مرحلة التشغيل المعتاد.

وعن طريق الأداة الإضافية لمتصفح موزيلا فايرفوكس يمكن إنشاء ما يعرف باسم عناوين البريد الإلكتروني المستعارة، التي تُستعمل بدلا من عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، ومن ثم يؤمّن ذلك حمايتك من هجمات البريد المتطفل.

وبعدئذ يعاد توجيه الرسائل من عناوين البريد الإلكتروني المستعارة تلقائيا إلى صندوق البريد الوارد في عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، وتظهر المزايا العملية لهذه الطريقة مثلا أثناء التسوق عبر الإنترنت أو تصفح شبكات التواصل الاجتماعي.

وعندما يقوم المستخدم بتثبيت الأداة الإضافية في متصفح فايرفوكس تظهر تلقائيا أيقونة مسدسة الشكل باللون الأرجواني على الحافة اليمنى لنطاقات إدخال البريد الإلكتروني، وعند النقر على هذه الأيقونة يتم إنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي جديد ينتهي بالمقطع "@relay.mozmail.com".

ويتمكن المستخدم من إدارة عناوين البريد الإلكتروني المستعارة عن طريق موقع الويب (Relay.firefox.com)، كما يمكن إعادة إنشائها على الأجهزة الجوالة إذا لزم الأمر.

وإذا اكتشف المستخدم تحويل رسائل البريد الإلكتروني المتطفل أو الرسائل الأخرى غير المرغوب فيها إلى عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي فيمكنه هنا حظر جميع الرسائل، أو حذف العنوان المستعار مباشرة.

وأوضحت موزيلا أن خدمة فايرفوكس ريلاي الجديدة مجانية بما في ذلك الأداة الإضافية لمتصفح الويب و5 عناوين مستعارة، وهناك إصدار مدفوع من هذه الخدمة يتيح للمستخدم عددا غير محدود من عناوين البريد الإلكتروني المستعارة، فضلا عن نطاق خاص للبريد الإلكتروني مع إمكانية الرد على الرسائل التي يتم تحويلها.