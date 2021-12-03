من المفترض إطلاق أول نظارة من شركة آبل (Apple) للواقع المعزز في الربع الأخير من عام 2022، وذلك وفقا للمحلل الموثوق به مينغ تشي كو.

فقد توقع كو في مارس/آذار الماضي أن تصدر النظارة في وقت ما من العام المقبل، وهو يقدم الآن أيضا مزيدا من المعلومات التقنية عنها.

ومن المقرر أن يؤتي مشروع نظارة الواقع المعزز -الذي ثارت حوله شائعات منذ مدة طويلة- ثماره الأولى أواخر العام المقبل، مع إطلاق أول جهاز يحمل زوجا من المعالجات لدعم قدراتها المتطورة.

وتحتوي النظارة على معالجين، أحدهما بنفس قوة المعالج "إم1" (M1)، والآخر منخفض القوة للتعامل مع المدخلات من أجهزة الاستشعار المختلفة.

ويقول كو إن النظارة تتضمن ما بين 6 و8 معالجات بصرية، لتوفير خدمات الواقع المعزز المستمرة للفيديو في وقت واحد.

وبالمقارنة، يتطلب آيفون ما يصل إلى 3 معالجات بصرية تعمل في وقت واحد، كما تعمل بشكل ذاتي.

ويقال أيضًا إن النظارة ستكون قادرة على دعم تجارب الواقع الافتراضي، وذلك بفضل زوج من شاشات "4 كيه مايكرو أوليد" (4K Micro OLED) من شركة سوني.

وتعتزم الشركة دعم مجموعة شاملة من التطبيقات، مع التركيز على استبدال آيفون في غضون 10 سنوات.

واختلفت التقارير حول الجهاز بشأن ما إذا كان مستقلا تمامًا أو يعتمد على جهاز آيفون.

ويبدو كو مقتنعًا بأن النظارة ستكون منصة مستقلة، ومع ذلك كتب: "إذا كانت نظارة الواقع المعزز ملحقة بجهاز ماك أو آيفون، فلن يؤدي ذلك إلى نمو المنتج".

وأضاف: "نظارة الواقع المعزز التي تعمل بشكل مستقل تعني أن لها نظاما تشغيليا خاصا بها، وتوفر تجربة مستخدم أكثر اكتمالا ومرونة".

علاوة على ذلك، قال كو في وقت سابق من هذا الشهر إن كلا من النظارة القادمة وتشكيلة آيفونات 14 التي ستصدر العام المقبل، ستدعمان تقنية "واي فاي 6 إي" (Wi-Fi 6E) التي توفر نطاقا تردديا أكبر.