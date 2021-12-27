طوّر فريق من الباحثين في مركز رايكين لعلوم المواد باليابان تقنية جديدة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية المرنة والدقيقة، مثل الإلكترونيات التي تستخدم داخل أساور المعصم أو تثبت في نسيج الملابس.

وذكرت الدورية العلمية "ساينس أدفانس" (Science Advances) المتخصصة في مجال الإلكترونيات أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام بلازما مستخلصة من بخار الماء، لتثبيت أقطاب الذهب على أسطح منفصلة مصنوعة من مواد بوليمارية من دون حاجة إلى مواد لاصقة أو درجات حرارة مرتفعة.

ويقول الباحثون إنه في ظل الاتجاه المتزايد إلى تصغير أحجام الإلكترونيات، فضلا عن الاستخدامات المتعددة للأجهزة الإلكترونية التي يمكن ارتداؤها على الجسم أو التي تنثني لتأخذ شكل الجسم مثل أسورة المعصم الإلكترونية، فإن الوسائل التقليدية لصناعة هذه الأجهزة أصبحت غير عملية، كما أصبحت تقنيات لصق أو توصيل المكونات الإلكترونية ببعضها من أكبر المشكلات التي تواجه آليات تصنيع الإلكترونيات الدقيقة.

وأرجع الباحثون أسباب هذه المشكلات إلى أن وسائل التوصيل التقليدية الي تعتمد على وضع طبقات من المواد اللاصقة على الأسطح الدقيقة ثم تعريضها للحرارة والضغط من إتمام عملية التلاصق يمكن أن تؤدي إلى تلف المكونات الدقيقة التي تدخل في صناعة الإلكترونيات في الوقت الحالي.

ويؤكد فريق الباحثين في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام مادة بلازما مستخلصة من بخار الماء للربط بين قطبين مصنوعين من الذهب على سطح من مادة بوليمارية لا يزيد ثخنها على اثنين من ألف من المليمتر وفي درجة حرارة الغرفة العادية، وأشاروا إلى أن التلاصق يحتاج إلى انتظار لا يزيد على 12 ساعة.

ويقول كينجيرو فيكودا، وهو من كبار الباحثين في معهد رايكين، "لقد استطعنا بتقنية الربط المباشر الجديدة تصنيع منظومة مدمجة تحتوي على خلايا شمسية عضوية مرنة وخلايا ثنائية باعثة للضوء، وحققت التقنية الجديدة نتائج أفضل من وسائل اللصق التقليدية".