أطلقت شركة وومبو (Wombo) الكندية الناشئة تطبيق "دريم" (Dream) للأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" (IOS) و"أندرويد"، ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال فنية أصلية اعتمادا على أوامر نصية من المستخدم.

وأثارت الشركة الانتباه إليها -في وقت سابق- عندما أطلقت تطبيقا يستخدم الذكاء الاصطناعي، لضبط التزامن بين حركة الشفاه والصوت في ملفات الفيديو.

وتعتبر عملية الرسم باستخدام هذا التطبيق في منتهى البساطة، حيث لا يحتاج الأمر من المستخدم لأكثر من وصف الشيء الذي يريد رسمه بكلمات بسيطة وقليلة، مثل "شجرة مخيفة" أو "أسوأ ساندويتش في التاريخ"، ثم يختار أسلوب الرسم من قائمة اختيارات تضم "روحاني أو باروك أو الفن الخيالي"، ويمكن أن يختار "بدون أسلوب".

ويقوم تطبيق "دريم" بتحويل الكلمات إلى عمل فني خلال أقل من 20 ثانية فقط من اكتمال وصف الصورة بالكلمات.

وبحسب موقع "تك كرانش" (TechCrunch) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن المستخدم لن يشعر بالملل خلال هذه الثواني الـ20 التي ينتظر خلالها ظهور اللوحة الفنية على شاشة الجهاز، حيث سيعرض التطبيق لمحات عن دور الذكاء الاصطناعي في العمل.

ويظهر هذا التطبيق الثورة الهائلة في مجال النمذجة، بدءا من وضع علامات تحديد بداية العمل الفني وحتى وضع الإضافات السريعة على قماش اللوحة، وصولا إلى إنتاج الصورة النهائية.

وبالطبع، فإن بعض الأعمال الفنية التي تنتج باستخدام تطبيق "دريم" تكون مذهلة، والبعض ليس كذلك بالضرورة.

