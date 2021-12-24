حذرت "واتساب" (Whatsapp) مستخدمي تطبيقها من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.

ويحاول اللصوص الإلكترونيون اتباع تكتيك جديد للوصول إلى حسابات واتساب، وهو تهديد يجب أن يكون جميع المستخدمين على علم به. وتقول الشركة المملوكة لـ"ميتا" (Meta) إنها اكتشفت أكثر من 39 ألف موقع ويب يحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة.

ولا تقتصر محاولات الاحتيال على تطبيق واتساب فقط، حيث حاول اللصوص أيضا الحصول على تفاصيل حسابات "فيسبوك" (Facebook) و"ماسنجر" (Messenger) و"إنستغرام" (Instagram). وتجذب هجمات التصيد الجديدة الضحايا إلى مواقع الويب التي يبدو أن جهة ما تديرها.

ومع ذلك، فكل هذه المواقع مزيفة، ومحتوى الموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني. وتشعر ميتا بقلق شديد بشأن هذه الموجة الأخيرة من مواقع سرقة البيانات، ورفعت دعوى قضائية الآن في محاولة لإيقاف اللصوص الإلكترونيين.

وفي رسالة نُشرت على مدونتها، قالت ميتا "اليوم (الجمعة)، رفعنا دعوى قضائية فدرالية في محكمة كاليفورنيا لتعطيل هجمات التصيد الاحتيالي المصممة لخداع الأشخاص وإغرائهم بمشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم على صفحات تسجيل دخول مزيفة إلى فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتساب".

وأضافت الشركة أن "التصيد الاحتيالي هو تهديد كبير لملايين مستخدمي الإنترنت. هذه الدعوى هي خطوة أخرى في جهودنا المستمرة لحماية سلامة الناس وخصوصيتهم، وإرسال رسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام منصتنا، وزيادة مساءلة أولئك الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا".

وتابع البيان "إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو رسالة واتساب تطلب منك تسجيل الدخول إلى أي من حساباتك المملوكة لـ"ميتا" عبر موقع ويب، فإن النصيحة بسيطة: لا تدخل أي تفاصيل ما لم تكن متأكدا بنسبة 100% أنها واردة من مصدر رسمي".

هجمات التصيد الجديدة تجذب الضحايا إلى مواقع الويب التي يبدو أن جهة ما تديرها (رويترز)

وتقول ميتا "إن جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحسابك تأتي دائما من هذه المواقع "إف بي .كوم" (fb.com) أو "فيسبوك.كوم" (facebook.com) أو "فيسبوك ميل. كوم" (facebookmail.com). ويمكنك دائما زيارة "فيسبوك. كوم" أو فتح تطبيق فيسبوك للتحقق من الرسائل المهمة من الشركة. وإذا تلقيت بريدا إلكترونيا أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من فيسبوك أو واتساب أو إنستغرام، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات".

ومن الجيد أيضا عدم الرد على الرسائل التي تطلب كلمة المرور أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. وإذا كنت تعتقد أنك أدخلت عن طريق الخطأ اسم المستخدم أو كلمة المرور في رابط غريب، فقد يتمكن شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.

ويقدم فيسبوك هذه النصائح إذا كنت تعتقد أن حسابك في خطر:

• إذا كنت قادرا على تسجيل الدخول إلى حسابك، فتعرف على كيفية تأمين حسابك عن طريق إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الخروج من أي أجهزة لا تملكها.

• إذا لم تتمكن من الدخول إلى حسابك وكان اسم المستخدم أو كلمة المرور لا يعملان، فتعرف على كيفية استرداد حسابك.

• إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هناك أي شيء غريب قد حدث لحسابك، فتعرف على كيفية مراجعة النشاط الأخير والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة التي أرسلها فيسبوك.