قطاع العقارات الافتراضية في الميتافيرس.. مغامرة محفوفة بالمخاطر أم فرصة استثمارية مغرية؟

في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2020 لو قال لك أحدهم سأبيعك قطعة أرض افتراضية مقابل 1 إيثريوم (الإيثريوم يعادل تقريبا 3900 دولار)، لظن معظمنا أنه يسخر منا، لكننا الآن قد نعض أصابعنا ندما، حيث نشاهد حاليا اندفاعا حقيقيا للشباب والمشاهير، مثل المني الأميركي سنوب دوغ، لاستثمار ملايين الدولارات في شراء العقارات في العالم الافتراضي الذي يسمى "ميتافيرس" (Metaverse).

وقد وصفت مجلة "فورتشن" (Fortune) في تقرير لها مؤخرا هذا الاندفاع بأنه "فرصة بمليارات الدولارات"، حيث يريد كل شخص في المجتمع الرقمي الجديد أن يسابق الزمن لشراء قطعة أرض أو شقة أو مكتب في الأرض الافتراضية، فهو أشبه بحمى الذهب التي سادت الولايات المتحدة في عصور غابرة، ولا أحد يريد أن يفوته القطار، لكن، ما زال هناك متسع للجميع، فحاليا، بل الآن وأنت تقرأ هذه السطور يتم توفير المزيد من العقارات الافتراضية في الميتافيرس.

الميتافيرس منصة مفتوحة لا يملكها أحد

قبل التعمق أكثر في الموضوع، علينا أن نوضح أن الميتافيرس بيئة افتراضية غامرة تدمج ما بين "الواقع الافتراضي" (VR) و"الواقع المعزز" (AR) والفيديو، وتتيح للمستخدمين العمل واللعب والتواصل مع أصدقائهم باستخدام شخصية وهمية "أفاتار" (Avatar) خاص بكل واحد منهم، ويمكننا التفكير بها على أنه إنترنت متجسد، تتواجد فيها فعليا بدلا من مجرد النظر إليها كما يحدث الآن، ويتطلب التواجد في الميتافيرس الحصول على نظارات واقع افتراضي خاصة مصممة لهذا الغرض، واستخدام برامج معينة مثل "غرف عمل هورايزن" (Horizon Workrooms) التي أطلقتها فيسبوك قبل مدة، كما ذكرت الجزيرة نت في تقرير سابق لها.

ولا يملك أحد الميتافيرس فهي مصدر مفتوح، وما يُشعل خيال المستثمرين والشباب الآن في مختلف أرجاء العالم هو العقارات، حيث تتصدر أخبار صفقات العقارات الافتراضية عناوين الأخبار مع تسجيل معاملات بالملايين بين يوم وآخر.

أصبحت "ميتافيرس" صناعة متكاملة قد تغيّر عالم العملات الرقمية (غيتي)

كيف تشتري عقارا افتراضيا؟

لشراء عقار في العالم الافتراضي، تحتاج إلى التسجيل باستخدام منصة ميتافيرس، مثل "ديسينترا لاند" (Decentraland)، و"ساند بوكس" (Sand Box)، و"أكسي إنفينيتي" (Axie Infinity)، وغيرها الكثير، وكل شركات التكنولوجيا الكبرى وحتى المتوسطة والناشئة تعمل الآن على بناء الميتافيرس الخاص بها.

وكل ما تحتاجه للتداول في الميتافيرس هو محفظة رقمية بها رصيد جيد، حيث يمكنك تحويل أموالك إلى عملات مشفرة مثل "الإيثر" (Ether) أو "العملات الرقمية الأصيلة" (native currencies) في الميتافيرس مثل الـ"مانا" (MANA) و"ساند بوكس".

بمساعدة النظام شبه الكامل الذي توفره الميتافيرس، يمكنك شراء العقارات أو تأجيرها أو تبادلها أو حتى بيعها في العالم الرقمي، ويتم تثبيت حقوق الملكية من خلال عناوين الرموز غير القابلة للاستبدال الـ"إن إف تي إس" (NFTs) وهي "المعيار التكنولوجي للأصول الرقمية الفريدة، مثل العقارات والمنازل الافتراضية".

خطوات الشراء

فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية شراء العقارات في الميتافيرس، وذلك وفق ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" (cnbc) مؤخرا:

1. قم بزيارة أسواق العقارات في الميتافيرس مثل ديسينترا لاند، وساند بوكس وأكسي إنفينيتي، وسجل في واحدة من هذه المنصات.

2. تجول في المنصة واستعرض مختلف قطع الأراضي أو العقارات المتاحة للبيع وقارن بين أسعارها.

3. بمجرد تحديد قطعة الأرض الرقمية التي ترغب في شرائها، انقر فوقها لقراءة المزيد عنها.

هنا، من المهم أن تتذكر أن هناك نظاما أساسيا خاصا لعقارات الميتافيرس في كل منصة، سيسمح لك فقط بإجراء عملية شراء من نظامهم الأساسي باستخدام عملتهم المشفرة المعتمدة. على سبيل المثال، تسمح "ديسينترا لاند" للمستخدمين فقط بشراء وبيع العقارات باستخدام "المانا"، وهي عملة مشفرة أنشأتها ديسينترا لاند نفسها.

4. اربط محفظتك الرقمية بحساب المنصة العقارية الخاص بك. لهذا، وللقيام بذلك ستحتاج إلى الحصول على محفظة رقمية متوافقة. والمحفظة الأكثر قبولا واستعمالا الآن هي الـ"ميتاماسك" (Metamask) فهي المحفظة الرقمية الأكثر شعبية المتوفرة في السوق اليوم، بسبب توافقها مع معظم منصات بيع وشراء العقارات الرقمية في الميتافيرس حاليا.

5. من المهم أن تمول محفظتك الرقمية بعملة مشفرة متوافقة مع منصة الملكية الرقمية التي تختارها. ويمكنك بسهولة شراء هذه العملة الرقمية من السوق وتخزينها بأمان في محفظتك الرقمية. بعد أن تنتهي من اختيار الأرض وتمويل محفظتك الرقمية المرتبطة، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر "شراء".

6. بمجرد إتمام المعاملة، يتم تخزين قطعة الأرض الرقمية التي اشتريتها على شكل "إن إف تي إس" في محفظتك الرقمية المرتبطة. ويمكنك عرض الأرض التي حصلت عليها تحت علامة التبويب "إن إف تي إس" في محفظتك الرقمية.

العديد من الشركات الكبرى تستثمر في بناء الميتافيرس (الجزيرة)

تكلفة الاستثمار والعوائد في العقارات الافتراضية

يعتمد السعر الذي ستدفعه مقابل قطعة من العقارات الافتراضية في الميتافيرس على معظم العوامل نفسها التي تستخدمها لتحديد قيمة قطعة من الأرض أو العقار في الواقع الفعلي مثل الموقع أو المنطقة، والمساحة، والبنى التحتية المتوفرة، والفرص الاستثمارية المستقبلية، وذلك وفقا لموقع "فول. كوم" (fool.com).

وعلى سبيل المثال تم في أغسطس/آب الماضي بيع قطعة عقار في "الساند بوكس" تحمل الرقم "#33316" مقابل نحو 13 ألف دولار، وكان بائع القطعة قد اشتراها في مارس/آذار عام 2020 بمبلغ 38 دولارا فقط، ولنتصور هنا حجم الربح الذي تحقق في بضعة أشهر.

ومثال آخر، تم شراء قطعة عقار في "ديسنترا لاندز" (Decentraland’s) في ديسمبر/كانون الثاني عام 2017 بمبلغ 453 دولارا فقط، وقام المشتري ببيعها في أغسطس/آب الماضي بمبلغ وصل إلى 26 ألف دولار.

وهذه تعتبر صفقات عادية، فهناك صفقات أعلى بكثير. مثلا، كانت الصفقة الأغلى في الأسبوع الماضي بيع قطعة عقار رقم "#48766" في "ديسنترا لاندز" بمبلغ وصل إلى أكثر من 758 ألف دولار.

هل شراء العقارات في الميتافيرس مغامرة؟

يتساءل الكثيرون هل شراء العقارات الافتراضية في الميتافيرس مغامرة مضمونة العواقب أم هي مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

كما رأينا في الأمثلة السابقة، فإن هناك فرصا مؤكدة وموثقة للربح، ويمكن أن تكسب العقارات الافتراضية قيمة كبيرة بمرور الوقت، ولكن هناك أيضا فرص كبيرة للخسارة، فهذه عقارات وأراض افتراضية موجودة في منصات رقمية أشبه بالمدن، ولكن هذه "المدن" قد تتحول إلى مجرد شبح رقمي غير موجود في أي لحظة، ومن دون سبب على الإطلاق.

ولنقرب الأمر أكثر إلى القارئ، كم من المواقع في شبكة الإنترنت التقليدية الحالية قد انتهت فجأة ولم يعد لها أثر على الشبكة؟ الكثير طبعا. نفس الشيء يمكن أن يحدث في المنصات والمدن الرقمية المتواجدة الآن في الميتافيرس، فمن يضمن مثلا أن ساند بوكس أو ديسنترالاند ستبقى موجودة بعد 10 أو 20 سنة من الآن؟

إن الاستثمار في القطاع العقاري في الميتافيرس هو استثمار تخميني غير عادي، ومع الأسف لن يكون بمقدورك التأكد أن الأرض أو العقار الذي ستستثمر به سيبقى موجودا بما يكفي من الوقت في المستقبل حتى تتمكن من تحقيق الربح من استثمارك.

وفي النهاية ربما يكون الأمر مجرد مغامرة، أو ضربة حظ، فالعملات الرقمية المشفرة كانت في بداياتها تعرض للبيع بسنتات معدودة، والآن تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات.