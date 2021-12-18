اختبرت "تيك توك" (TikTok) في الأيام القليلة الماضية برنامجا يعمل على نظام "ويندوز" (Windows) يسمى "تيك توك لايف ستوديو" (TikTok Live Studio).

يقوم المستخدمون بمجرد تنزيل البرنامج على سطح المكتب الخاص بهم بتسجيل الدخول باستخدام حساب تيك توك الخاص بهم والبث مباشرة إلى تيك توك لايف ستوديو.

وداخل البرنامج، يمكنهم التواصل مع المشاهدين من خلال ميزة الدردشة، ويمكنهم بث المحتوى من جهاز الحاسوب الخاص بهم أو هاتفك أو وحدة تحكم الألعاب.

وقد أخبر تيك توك موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) أن هذا البرنامج متاح حاليا فقط في عدد قليل من الأسواق الغربية لبضعة آلاف من المستخدمين.

ومن الإيجابيات الواضحة في هذه الميزة أن المبدعين قد يكونون متحمسين للبقاء داخل التطبيق، بدلا من مطالبة جمهورهم بمشاهدتهم وهم يبثون على "تويتش" (Twitch) أو "يوتيوب غامنغ" (YouTube Gaming).

ويبدو من مظهر صور تيك توك الترويجية لهذه الميزة، أن الشركة تركز في خدمتها الجديدة على الأشخاص الذين يتطلعون إلى بث ألعاب الفيديو.

من مظاهر صور تيك توك الترويجية لهذه الميزة، يبدو أن الشركة تركز في خدمتها الجديدة على الأشخاص الذين يتطلعون إلى بث ألعاب الفيديو (الجزيرة)

ولكن يفتقر تيك توك لايف ستوديو في شكله الحالي إلى الميزات التي يمكن أن يجدها المشاهدون في برامج البث المباشر مثل "أو بي إس" (OBS) أو "ستريم لابس" (Streamlabs)، وهذا أمر منطقي، حيث لا يزال المنتج قيد الاختبار.

فعلى سبيل المثال، على الرغم من أنه يمكنك توصيل وحدة تحكم ألعاب فيديو بـ"تيك توك لايف ستوديو"؛ فإنه لا يمكنك استخدام نوافذ المتصفح، ولا يمكنك إعداد تنبيهات أثناء البث للحصول على نصائح أو متابعات جديدة.

ولكن الهدف من اختبار الميزة هو معرفة كيفية استخدام المبدعين للبرنامج.

وأخبرت الشركة موقع تيك كرانش أنه ليس من المؤكد أن تطرح تيك توك الميزة الجديدة بشكل دائم، فعندما تختبر تيك توك ميزة ما، فهذا لا يعني أنها ستطلقها.

ولكن إذا رأينا إطلاقا حقيقيا لـ"تيك توك لايف ستوديو"، فستقوم المنصة بدراسة ما يستخدم منشئو البرنامج من أجله، ثم تخصيصه ليناسب حالات الاستخدام هذه بشكل أفضل.

ويستخدم منشئو المحتوى بالفعل أدوات البث المباشر من تيك توك لتحقيق الدخل وتوسيع المتابعين. ويمكن لمنشئي المحتوى قبول النصائح وجدولة الأحداث واستخدام أدوات الأسئلة والأجوبة المباشرة والانطلاق المباشر مع مستخدمين آخرين وتصفية كلمات رئيسية معينة وتعيين مشرفين.

وفي الوقت الحالي، يتيح تيك توك لايف ستوديو للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون تفعيل الإهداء والتعليقات، ويمكنهم إعداد مرشحات الكلمات الرئيسية. ولكن يمكن دمج ميزات البث المباشر الحالية الأخرى مثل تعيين الوسطاء وجدولة التدفقات في منتج مستقبلي أكثر قوة.

ويمكن أن يمثل برنامج البث هذا أيضا فرصة لتيك توك للوصول إلى المزيد من مستخدمي سطح المكتب.

وبالنسبة لمنشئي المحتوى، يعد برنامج البث على سطح المكتب أمرا ضروريا، نظرا لأن الهاتف الذكي ببساطة ليس مصمما للاتصال بوحدة التحكم في الألعاب والبث في نفس الوقت.

وعلى الرغم من أن الأشخاص يشاهدون تدفقات ألعاب الفيديو على هواتفهم، فإن تجربة المستخدم أفضل بشكل عام على سطح المكتب، مما قد يساعد المستخدمين على خلق عادة استخدام تيك توك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.