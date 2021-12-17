خطوة مثيرة للجدل في عصر يستمر فيه صانعو السيارات في البحث عن الإيرادات عبر الاشتراكات في الخدمات الرقمية.

سيحتاج مالكو سيارات "تويوتا" (Toyota) الذين يرغبون في تشغيل سياراتهم عن بُعد إلى الدفع للاستمتاع بهذه الميزة، لأن صانع السيارات الياباني سيلغي أزرار التشغيل عن بُعد من المفاتيح التقليدية.

وقال صانع السيارات أول أمس الأربعاء لموقع "رود شو" (Roadshow) إن وظيفة تشغيل السيارة عن بعد من مفتاح السيارة التقليدي لن تكون متاحة بعد الآن، وستنتقل هذه الميزة إلى مجموعة الخدمات الرقمية القائمة على الاشتراك.

أما في المركبات من 2018 إلى 2020 المزودة بوظيفة بدء التشغيل عن بُعد من المفاتيح فستعمل الميزة الجديدة مدة 3 سنوات تجريبية من دون إلغاء الميزة في المفتاح.

وعلى الرغم من أن مفتاح (fob) السيارة الحالي الخاص بالمالك يحتوي على الزر، فإن تنشيط الوظيفة سيُلغى بعد هذا الإطار الزمني.

ولاستعادة ميزة البدء عن بُعد، سيحتاج المالكون إلى شراء الخدمات الرقمية التي تحوي ميزة التشغيل عن بُعد.

وسيكون سعر الاشتراك 80 دولارًا سنويًّا أو 8 دولارات شهرية، ويتضمن أيضًا مجموعة من الوظائف الرقمية الأخرى المتاحة من خلال تطبيق تويوتا للهواتف الذكية.

وقالت الشركة "بينما ننقل عملاءنا إلى مزيد من التجارب الرقمية داخل تطبيق تويوتا، فإن ميزة بدء التشغيل عن بُعد لمفتاح السيارة ليست الميزة الوحيدة التي نقوم بتسويقها".

أما مالكو بعض السيارات من طراز 2020 فما فوق، فسيحصلون على فترة تجريبية مدتها 10 سنوات للخدمات المتصلة.

بعبارة أخرى، هناك فرصة كبيرة لمالكي هذه السيارات لتجنب دفع مبالغ نقدية لاستخدام ميزة التشغيل عن بُعد نظرًا لطول المدة الممنوحة لهم لاستخدام الخدمة مجانًا، ولكن بعد انتهاء الفترة التجريبية سيطلب منهم الاشتراك في مجموعة خدمات "ريموت كونيكت" (Remote Connect).

وعلى الرغم من أنها خطوة مثيرة للجدل في عصر يستمر فيه صانعو السيارات في البحث عن الإيرادات عبر الاشتراكات في الخدمات الرقمية، فإن تويوتا قالت "إننا كثيرًا ما نستمع للتعليقات الواردة من العملاء للتأكد من أننا نقدم ميزات مفيدة وتعزز تجارب الملكية الخاصة بهم".