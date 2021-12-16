مع إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل "آبل" (Apple) للأجهزة الجوالة أتاحت الشركة الأميركية وظيفة "فايس تايم" (Facetime) لجميع المستخدمين مع زيادة التركيز أثناء العمل وإمكانية قراءة النصوص من صورة الكاميرا المباشرة.

وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة في نظام التشغيل "آي أو إس 15" (IOS 15) الجديد.

وظيفة فايس تايم

تعتبر وظيفة مشاركة مكالمات الفيديو فايس تايم عبر متصفح الإنترنت "غوغل كروم" (Google Cheome) و"مايكروسوفت إيدج" (Microsoft Edge) من أبرز الوظائف الجديدة في نظام تشغيل آبل "آي أو إس 15" الجديد، والتي يمكن استعمالها من قبل جميع المستخدمين، بالإضافة إلى وضع البورتيريه، الذي يعمل على إخفاء الخلفية وتحسين الصوت بفضل تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد "3 دي" (3D) أو عزل الصوت.

"التركيز" (Focus)

أعلنت آبل عن وظيفة جديدة تساعد المستخدم على الحد من تشتيت الانتباه أثناء العمل أو التدريب، وتعمل وظيفة "التركيز" الجديدة على فلترة إشعارات التطبيقات وفق الموقع مثلا، وإذا لم يكن المستخدم على دراية بنوعية التطبيقات، التي يجب كتم صوت إشعاراتها، فيمكن إظهار اقتراحات وفق السياق، وهناك ردود تلقائية حتى لا يقلق المستخدم في حالة الاستغراق بالعمل "مؤقتا".

الإشعارات

قامت آبل بتعديل تصميم الإشعارات، وزادت من حجم أيقونات التطبيقات، بالإضافة إلى أنه يمكن وفق الرغبة تفعيل العرض العام الجديد، والذي يتم فيه عرض ملخص للإشعارات بفترات زمنية معينة، مثل الصباح أو المساء أو فترة الغياب أثناء تشغيل وظيفة التركيز في وقت محدد.

"سفاري" (Safari)

قامت آبل بنقل سطر العنوان وشريط علامات التبويب بمتصفح سفاري من أعلى الصفحة إلى أسفلها تماما، حتى يتمكن المستخدم من استعمال الجهاز الجوال بيد واحدة، وسيحتاج المستخدم إلى بعض الوقت لكي يعتاد على الوضع الجديد، وإذا لم يجد المستخدم أي ميزة في الوضع الجديد، فيمكنه الرجوع إلى الوضع الأصلي.

ومن الوظائف الجديدة أيضا إمكانية تنظيم علامات التبويب في مجموعات وبالتالي مزامنتها على العديد من الأجهزة، بالإضافة إلى توفر أدوات إضافية للويب تعرف باسم "آد- أون" (Add-ons) لمتصفح سفاري في نظام التشغيل "آي أو إس"، والتي يمكن تنزيلها من متجر التطبيقات.

النصوص المباشرة

يتيح نظام آبل "آي أو إس 15" الجديد إمكانية قراءة المعلومات من صورة الكاميرا المباشرة أو ترجمتها إلى لغات مختلفة على غرار وظيفة غوغل "لينس" (Lens)، ولكن شركة آبل تسمي هذه الوظيفة باسم "لايف تيكست" (Livetext)، والتي تساعد المستخدم على استعمال النصوص بسرعة.

فإذا قام المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو رقم هاتفي، فإن جهاز آيفون يقترح على المستخدم الاتصال بهذا الرقم أو البحث عن شيء ما على شبكة الإنترنت أو ترجمة النص المعني إلى لغة أخرى.

الصور

يتضمن تطبيق الصور حاليا الكثير من المعلومات حول الصورة المعنية، ومنها بيانات حول الجهاز الذي تم به التقاط الصورة (الكاميرا والعدسة) ومدة التعريض، وحجم الملف وجهة الاتصال المعنية، بالإضافة إلى التاريخ والوقت والعنوان الفرعي للصورة وكذلك موقع التقاط الصورة على خريطة صغيرة. كما يوفر زر المعلومات إمكانية إجراء "بحث مرئي" عن معلومات الصورة على الإنترنت.

الطقس

قامت آبل بتطوير تطبيق الطقس من خلال تصميم بنية جديدة وتوفير المزيد من التفاصيل، ويقوم التطبيق حاليا بعرض الإرشادات، التي تتناسب أكثر مع الحياة اليومية مثل درجة الحرارة، التي يتم الشعور بها، ولأول مرة يمكن عرض خرائط الطقس على الشاشة بأكملها.

الرموز التعبيرية

تطلق شركة آبل على الرموز التعبيرية القابلة للتخصيص اسم "ميموجيز" (Memojis) وتتيح للمستخدم حاليا خيارات جديدة لتخصيص الرموز التعبيرية عن طريق تغيير ألوان الملابس أو استعمال بعض النظارات الجديدة.

يشار إلى أن نظام التشغيل "آي أو إس 15" ونظام "آيباد أو إس 15" يتوفران للهواتف الذكية آيفون والحواسيب اللوحية آيباد، التي تعمل بنظام "آي أو إس 14" ونظام "آيباد أو إس 14".

وسيتم تثبيت أنظمة التشغيل الجديدة تلقائيا أو يمكن تنزيلها يدويا عن طريق قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج".