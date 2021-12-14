يطرح تطبيق واتساب (WhatsApp) ميزة جديدة للحفاظ على الخصوصية بإخفاء حالة "آخر ظهور" عن الأشخاص الذين لا تعرفهم أو لم تجرِ محادثة معهم سابقا في التطبيق، بحسب ما أعلنه موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo).

وأطلق التطبيق في السابق ميزة إخفاء الحالة عن "الجميع" افتراضيا، مما يمنع أي شخص على واتساب من رؤية حالتك.

ويحد تحديث واتساب الجديد الأشخاص الذين يستطيعون رؤية حالتك، واقتصارهم فقط على الذين أضفتهم على التطبيق لديك، بحيث تربط الميزة بـ"جهات الاتصال الخاصة بي" بشكل آلي.

وفي تغريدة على "تويتر" (Twitter) قال أحد المستخدمين إنه يواجه مشكلة في رؤية حالات الأشخاص الآخرين على التطبيق، وأرسلت "واتساب" بريدا إلكترونيا يصف الميزة الجديدة ردا على تغريدته.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أن الميزة الجديدة "تمنع الأشخاص الذين لا تعرفهم أو لم تجرِ محادثة معهم من رؤية آخر ظهور لك على الإنترنت على واتساب".

@WhatsApp is there anyone who is facing the same problem like me i cant see anyones last seen on whatsapp today although its working fine but last seen status showing nothing for last 4,6 hours??? — Msg abbasi (@AbbasiMsg) December 7, 2021

وكان خيار "جهات الاتصال الخاصة بي" لرؤية حالة "آخر ظهور" متاحا بالفعل، ولكنه لم يكن الخيار الأساسي على التطبيق وكنت بحاجة لربطه بنفسك.

يشار أيضا إلى أن واتساب يحتوي بالفعل على خيار "لا أحد" أيضا، مما يمنع جميع المستخدمين من رؤية حالتك.

وتتيح حالتك على واتساب لجهات الاتصال الأخرى معرفة آخر مرة كنت متصلا بها بالتطبيق، أو ما إذا كنت تستخدم التطبيق حاليا.

وبينما يبدو هذا الأمر غير ضار لمعرفة وضع أصدقائك وعائلتك والعكس صحيح يشير موقع "وابيتا إنفو" إلى أن بعض تطبيقات الجهات الخارجية تستغل هذه الميزة بالفعل.

ويمكن أن تجمع هذه التطبيقات حالات مستخدمين معينين، مما قد يمكّن بعض الجهات من مراقبة الآخرين الذين يستخدمون التطبيق عن كثب.

ويؤدي تشغيل خيار تحديد مشاهدة حالة المستخدم على "جهات الاتصال الخاصة بي" إلى منع تطبيقات الجهات الخارجية من تسجيل حالة الاتصال بالإنترنت، لأن التطبيق لا يُعتبر إحدى جهات اتصالك، وبالتالي لن يتمكن الغرباء من رؤية حالتك.

ليس هذا هو التغيير الوحيد الذي يجريه واتساب على حالة "آخر ظهور"، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اكتشف "وابيتا إنفو" أن تطبيق المراسلة بدأ في اختبار خيار يسمى "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء.."، والذي يتيح للمستخدمين إخفاء حالتهم عن جهات اتصال معينة وتحديدها لأشخاص بعينهم.

ويعمل واتساب أيضا على تعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم خيار لجعل ميزة المراسلة التي تختفي هي الميزة الافتراضية.