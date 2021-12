يطرح تطبيق واتساب (WhatsApp) ميزة جديدة للحفاظ على الخصوصية بإخفاء حالة "آخر ظهور" عن الأشخاص الذين لا تعرفهم أو لم تجرِ محادثة معهم سابقا في التطبيق، بحسب ما أعلنه موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo).

وأطلق التطبيق في السابق ميزة إخفاء الحالة عن "الجميع" افتراضيا، مما يمنع أي شخص على واتساب من رؤية حالتك.

ويحد تحديث واتساب الجديد الأشخاص الذين يستطيعون رؤية حالتك، واقتصارهم فقط على الذين أضفتهم على التطبيق لديك، بحيث تربط الميزة بـ"جهات الاتصال الخاصة بي" بشكل آلي.

وفي تغريدة على "تويتر" (Twitter) قال أحد المستخدمين إنه يواجه مشكلة في رؤية حالات الأشخاص الآخرين على التطبيق، وأرسلت "واتساب" بريدا إلكترونيا يصف الميزة الجديدة ردا على تغريدته.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أن الميزة الجديدة "تمنع الأشخاص الذين لا تعرفهم أو لم تجرِ محادثة معهم من رؤية آخر ظهور لك على الإنترنت على واتساب".

@WhatsApp is there anyone who is facing the same problem like me i cant see anyones last seen on whatsapp today although its working fine but last seen status showing nothing for last 4,6 hours???

— Msg abbasi (@AbbasiMsg) December 7, 2021