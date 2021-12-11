تحذر "غوغل" (Google) مستخدمي "أندرويد" (Andriod) من احتمال تجسس التطبيقات عليهم. وكشفت عن ميزة جديدة في نظام "أندرويد 12" الجديد تعمل على تنبيه المستخدمين عند تنشيط الميكروفون أو الكاميرا.

وتمت إضافة هذه الميزة من غوغل إلى الهواتف في آخر تحديث لنظام "أندرويد 12" والتي تتشابه مع التحذير الموجود بالفعل على أجهزة "آيفون" (iphone) التابعة لشركة "آبل" (Apple). لذلك، إذا لم تحصل على هذا التحديث الأخير لنظام "أندرويد"، فلن تتمكن من رؤيتها.

وتظهر الميزة الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، حيث يمكنك أن ترى أيقونة الكاميرا أو الميكروفون عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى أي منهما على التوالي. وتمنع الميزة التطبيقات من الاستماع خلسة، أو حتى المشاهدة من خلال الكاميرا.

ويمكن أيضا الاطلاع على سجل دائم للتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع، حيث إن هذه المعلومات متاحة في لوحة معلومات الخصوصية الجديدة داخل الإعدادات.

ومن الممكن الآن أيضا إلغاء تنشيط الميكروفون والكاميرا بالكامل عبر الهاتف من خلال قسم الإعدادات.

والجدير بالذكر أن رؤية هذه الرموز لا يعني حدوث عملية تجسس بالضرورة. ففي بعض الأحيان، يحتاج التطبيق حقا إلى استخدام الكاميرا، مثل تطبيق "إنستغرام" (Instagram)

ولكن إذا لاحظت أن الكاميرا الخاصة بك يتم استخدامها من قبل تطبيق غريب، فقد يعني ذلك أنه يتم التجسس عليك.

واكتشف خبراء الإنترنت عددا لا يحصى من التطبيقات التي تمكنت من الوصول بشكل غير لائق إلى الكاميرا على هواتف أندرويد، لذا تأكد من أنك تستخدم الإصدار 12 من نظام أندرويد، وأن تظل حذرا من أي برامج ضارة.

وإذا كنت تشك في حدوث شيء ما، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات. ويمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا على سبيل المثال. وإذا كنت قلقا، فيمكنك حذف التطبيق تماما.