أصدر تطبيق "واتساب" (WhatsApp) دليلا لـ3 ميزات جديدة متاحة الآن على كل من هواتف "أندرويد" (Android) و"آيفون" (iPhone)، ربما لم ينتبه إليها المستخدمون.

وتشمل الميزات خدمة مشاهدة معاينات للروابط داخل الدردشات، والقدرة على تحرير الصور عبر كل من الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

إذا كنت مستخدما لتطبيق واتساب، فإليك أفضل الميزات التي ربما لم تكن أدركت وجودها.

محرر وسائط الويب

يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتقال بين تطبيق واتساب علي هواتفهم و"واتساب ويب" (WhatsApp Web) على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم. ولكن إذا أردوا تعديل صورة أرسلت سابقا، فلا يمكنهم فعل ذلك على واتساب ويب، وسيتعين عليهم الرجوع إلى هواتفهم.

ويقول واتساب إنه غيّر هذا الآن، وأضاف محرر الوسائط إلى الويب.

لذلك، يمكنك الآن تحرير الصور على جهاز الحاسوب الخاص بك، كما تفعل في التطبيق على الهاتف.

📣 ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj — WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021

وصف الروابط الإلكترونية

يمكن أن تكون الروابط الإلكترونية بداية للمحادثات؛ إذ يحب بعض الأشخاص التحدث إلى أصدقائهم حول ما يقرؤونه ويشاهدونه ويستمعون إليه عبر الإنترنت.

وفي محاولة لتعزيز هذه التجربة، قام واتساب الآن بتحسين كيفية رؤية وصف الروابط حتى تتمكن الآن من رؤية الوصف بالكامل عند إرسالها، ويكون لدى الأشخاص الذين يتلقون الرابط المزيد من السياق حول ما أرسلته، وما هم على وشك القيام به.

اقتراحات الملصق

من منا لا يحب إضافة ملصق إلى الدردشات الأخرى؟ ومع ذلك، لاستخدام ملصق أثناء محادثة واتساب، يتعين عليك عادة المرور عبر علامات تبويب متعددة للعثور على الملصق المناسب الذي تريد استخدامه.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل تدفق المحادثات وأحيانا لا يمكنك العثور على الملصق الذي كنت تبحث عنه على الفور. ويعمل واتساب الآن على جعل العثور على الملصق المناسب أسرع وأسهل.

والآن، مع الملصقات السياقية، ستُطالب باقتراحات الملصقات في أثناء الكتابة، مما يتيح لك العثور على الملصق المناسب في الوقت المناسب للتعبير عن نفسك بدقة.

ويتعهد واتساب بأنه قام ببناء هذه الميزة مع مراعاة الخصوصية، لذلك لا يمكن للشركة رؤية عمليات البحث التي تجريها، وتكون رسائلك الشخصية محمية دائما بالتشفير من طرف إلى طرف.