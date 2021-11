أصدر تطبيق "واتساب" (WhatsApp) دليلا لـ3 ميزات جديدة متاحة الآن على كل من هواتف "أندرويد" (Android) و"آيفون" (iPhone)، ربما لم ينتبه إليها المستخدمون.

وتشمل الميزات خدمة مشاهدة معاينات للروابط داخل الدردشات، والقدرة على تحرير الصور عبر كل من الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

إذا كنت مستخدما لتطبيق واتساب، فإليك أفضل الميزات التي ربما لم تكن أدركت وجودها.

يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتقال بين تطبيق واتساب علي هواتفهم و"واتساب ويب" (WhatsApp Web) على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم. ولكن إذا أردوا تعديل صورة أرسلت سابقا، فلا يمكنهم فعل ذلك على واتساب ويب، وسيتعين عليهم الرجوع إلى هواتفهم.

ويقول واتساب إنه غيّر هذا الآن، وأضاف محرر الوسائط إلى الويب.

لذلك، يمكنك الآن تحرير الصور على جهاز الحاسوب الخاص بك، كما تفعل في التطبيق على الهاتف.

