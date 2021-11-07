كشف بيان صحفي صادر عن شركة "آير سبيدر" (Air speeder) أنها في طريقها لبدء سلسلة سباقات سرعة للسيارات الطائرة، وقد أكملت الشركة بنجاح أول سباق لها في جنوب أستراليا.

وأرسلت شركة "آلودا آيرونيوتك" (Alauda Aeronautics) الأسترالية -وهي الشركة الأم لآير سبيدر- فريقين يمثلان نوعين من السيارات الطائرة التي تنتجها الشركة الأسترالية إلى صحاري جنوب أستراليا.

وكانت آير سبيدرز قد أجرت أول اختبار طيران ناجح لها في 17 يونيو/حزيران الماضي. في ذلك الوقت، أعلنت الشركة أنها ستبدأ هذا العام سلسلة سباقات لهذا النوع من الطائرات تسمى "إكسا" (EXA)، قبل بدء سلسلة سباقات "إي فتول غراند بركس" (eVTOL Grand Prix) التجريبية في عام 2022.

لحظة تاريخية

وتعدّ شركة آلودا آيرونيوتك الأم العقل الهندسي وراء سلسلة سباقات السيارات الطائرة الجديدة، فقد طورت الشركة مجموعة من سيارات الطيران والهبوط العمودي الكهربائي التي تعرف باسم "إي فتول" (eVTOL) التي ستشارك في سباقات السيارات الطائرة.

وقال مات بيرسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس كل من آلودا وآير سبيدرز، في بيان، "نحن على وشك أن نغير تاريخ رياضة السيارات من خلال أول سباق لسيارات كهربائية طائرة في العالم. يقدم هذا السباق الاختباري للعالم لمحة عن الجيل القادم لرياضة السيارات، هذا السباق التجريبي الأول هو لحظة تاريخية في إنشاء هذه الرياضة وقفزة عملاقة إلى الأمام لتطوير السيارات الكهربائية الطائرة".

وتزن سيارة "سبيدر" من طراز "إم كيه 3 آير سبيدر" (MK3 Air speeder) نحو 100 كيلوغرام فقط، وستأتي مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية بقدرة 96 كيلوواتا، وذلك يسمح لها بالوصول إلى سرعات قصوى تبلغ 125 ميلًا في الساعة (201 كم/ساعة).

في سبتمبر/أيلول من العام الماضي أعلنت آير سبيدر عن شراكة مع "آكرونز" (Acronis) لتطوير "حقول القوة الافتراضية" بتقنية "ليدار" (LiDAR) و"ماشين فيجن" (Machine Vision)، التي سيتم استخدامها في النهاية كميزة أمان لسلسلة الطائرات التي يقودها الإنسان.

منافسة وتقدم تكنولوجي

وفي بيانه، قال منظم سلسلة سباقات السيارات الطائرة إنها "مبنية على فلسفة مفادها أن لا شيء يسرع من التقدم التقني مثل المنافسة الرياضية".

وعلى هذا النحو، تعتقد الشركة أن سلسلة سباقاتها الجديدة ستؤدي "الدور نفسه الذي قام به رواد (الفورمولا 1) منذ ما يقرب من قرن في دفع التطور التقني وبناء القبول العام لثورة السباقات الجديدة".

لذا فإن آير سبيدر تضع نفسها كقاعدة اختبار للتقنيات التي ستساعد في تعزيز قطاع "إي فتول".

في المقابل، سيساعد هذا في الانتقال إلى وسائل نقل أنظف وخالية من الانبعاثات، وذلك بفضل التقنيات التي طورتها أمثال شركة سيارات الأجرة الطائرة "فولوكوبتر" (Volocopter)، التي تهدف إلى بدء خدماتها بحلول عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن سوق سيارات الأجرة الطائرة متوقع أن تبلغ 6.63 مليارات بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة سباقات إكسا الموجهة عن بعد من شركة آير سبيدر العام المقبل، مع الكشف عن الفرق في يناير/كانون الثاني.

وستكون سباقات إكسا أطول من السباق التجريبي (الموضح في الفيديو)، على الرغم من أنها أيضا سباقات اختبارية.