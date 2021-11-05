مع إطلاق غوغل (Google) هواتفها الذكية "بكسل 6″ (Pixel 6) و"بكسل 6 برو" (Pixel 6 Pro)، تجرأت الشركة على تقديم موديلات أنيقة وملفتة للأنظار من خلال ألوان الباستيل الهادئة، بالإضافة إلى التصميم الجذاب للكاميرا التي تأتي بحجم كبير وتمتد على الجانب الخلفي للجهاز.

تصميم الكاميرا

وأشارت الشركة الأميركية إلى وجود أسباب تقنية دفعتها إلى هذا التصميم الجريء للكاميرا، والذي يبرز بمقدار 3 ملم. حيث قامت غوغل بتركيب مستشعر صورة كبير نسبيا في هواتف بكسل الجديدة، موضحة أن مستشعر الصورة الجديد يمتص كمية أكبر من الضوء بمقدار 150% مقارنة بالموديلات السابقة.

وتمتاز الكاميرا بهواتف غوغل الجديد بمواصفات تقنية رائعة، حيث تأتي مزودة بعدسة ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميغا بكسل وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 12 ميغا بكسل، ويشتمل هاتف "بكسل 6 برو" على عدسة مقربة بدقة 48 ميغا بكسل مع تقريب بصري "4x".

برنامج كاميرا متطور

وإلى جانب التجهيزات التقنية المتطورة مع تركيز تلقائي بالليزر وتثبيت صورة شامل، ينصبّ اهتمام غوغل في هواتفها الذكية الجديدة على برنامج الكاميرا المتطور، حيث يوفر هذا البرنامج وظائف شاملة لتحسين الصورة بعد التقاطها، وأظهر الاختبار العملي حصول المستخدم على صور رائعة عالية التباين ذات ألوان طبيعية.

وباعتبار غوغل من الشركات الرائدة في وظائف التصوير الليلي، فإن الجيل السادس من هواتف بكسل يتيح إمكانية التقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة السيئة.

وتوفر الهواتف الذكية الجديدة من غوغل العديد من الوظائف الخاصة، فمثلا تساعد فترات التعريض الطويلة على التقاط تأثيرات ضوئية مثيرة، علاوة على وجود وضع خاص يتيح إنشاء تأثير الحركة، وهو ما يتناسب مع المستخدمين المحترفين.

وفي وضع "الأكشن" (Action)، يتم التركيز على موضوع الصورة المتحرك وتظهر الخلفية بشكل غير واضح، ويمكن لهواتف غوغل بكسل الجديدة أن تزيد حدة الصور بشكل اصطناعي، وذلك عند تصوير الشخص أثناء القفز أو الدوران.

وتعتبر وظائف الكاميرا الجديدة أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحظى هذه الوظائف بأهمية كبيرة في هواتف بكسل الجديدة، ولذلك تخلت الشركة الأميركية عن شركة "كوالكوم" (Qualcomm) كمورد للوحة الرئيسية، وقامت بتصميم اللوحة بنفسها، وأطلقت عليها اسم "تنسور بروسيسنغ يونت" (Tensor Processing Unit).

هواتف غوغل بكسل الجديدة تمتاز بقدرات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع اللغة المنطوقة والمكتوبة (مواقع التواصل)

ممحاة سحرية

وبفضل توافر المزيد من كفاءة الذكاء الاصطناعي، فإنه يمكن استعمال هواتف بكسل الجديدة للقيام بالإجراءات التي تتطلب برامج إضافية معقدة على منصات التشغيل الأخرى، ومنها -على سبيل المثال- وظيفة "الممحاة السحرية" التي تتيح للمستخدم إزالة الكائنات من الصور بضغطة زر، عند الرغبة في إزالة الأشخاص الذين يظهرون في صور العطلات الصيفية أو الرحلات على الشواطئ.

وبعد تحليل سريع، تقوم وظيفة "الممحاة السحرية" باقتراح نطاقات الصورة التي يجب "تنظيفها"، كما يمكن للمستخدم اقتراح نطاقات الحذف يدويا. ولا تقتصر مزايا هذه الوظيفة على الصور الحالية، ولكن يمكن استعمالها مع الصور القديمة الموجودة في الأرشيف.

غوغل لينس

وتظهر قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتف غوغل بكسل الجديدة عند التعامل مع اللغة المنطوقة والمكتوبة، حيث تقوم وظيفة غوغل لينس (Google Lens) بالتعرف على مواضع النصوص في الصورة وتقدم لها ترجمة، وتعمل هذه الوظيفة بحوالي 55 لغة دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت، ويمكن أن يصل عدد اللغات إلى 104 في حالة توافر اتصال بشبكة الإنترنت، كما يمكن لهواتف بكسل 6 الجديدة الترجمة بشكل مباشر عند استعمال تطبيقات التراسل الفوري، وتعمل هذه الوظيفة بصورة جيدة تكفي لاستمرار المحادثة بلغة أجنبية مع الطرف الآخر.

ويعتبر تطبيق "المسجل" من التطبيقات العملية الشهيرة والمتوفرة منذ الإصدار بكسل 4، ولا تقتصر مزايا هذه الوظيفة حاليا على تسجيل الكلام المنطوق في نص صوتي فقط، بل يقوم الهاتف الذكي أيضا بتحويل هذا الملف الصوتي إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، ودون الحاجة إلى اتصال بشبكة الإنترنت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف "غوغل بكسل 6" على شاشة أوليد (OLED) قياس 6.4 بوصات، ويتمتع "بكسل 6 برو" بشاشة أوليد قياس 6.7 بوصات، وتمتاز هذه الشاشة بمعدل تنشيط صورة متغير حسب الاستعمال، حيث تحتاج عملية التمرير لتصفح صفحات التواصل الاجتماعي معدل تنشيط أقل من الألعاب الكثيفة الحوسبة، وتبلغ سعة البطارية 4600 ملي أمبير ساعة في "بكسل 6" وتصل إلى سعة 5 آلاف ملي أمبير ساعة في الإصدار الاحترافي "بكسل 6 برو".

شركة غوغل تضمن تحديث البرمجيات الموجودة على نظام أندرويد 12 لمدة 5 سنوات قادمة (رويترز)

أندرويد 12

وتروج الشركة الأميركية للهواتف الذكية الجديدة من خلال تجهيزها بنظام التشغيل غوغل أندرويد 12 من المصنع، وتضمن تحديث البرمجيات لمدة 5 سنوات قادمة، بما في ذلك 3 إصدارات كبيرة من أندرويد. ويلاحظ المستخدم أيضا توافر واجهة "ماتيرال يو" (Material You) الجديدة على الهواتف الذكية، حيث يتناسب نظام الألوان والخطوط والأزرار مع صورة الخلفية الحالية بشكل ديناميكي.

وإلى جانب التصميم الرائع لنظام التشغيل غوغل أندرويد 12 الجديد، فإنه يوفر حماية أفضل للخصوصية، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتحديدها.