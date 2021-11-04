Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

كيف تستخدم ميزة الانضمام لمكالمة جارية على واتساب؟

من خلال زر "الانضمام" الجديد، طرح تطبيق واتساب نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية، والتي صممت لإجراء مكالمات من داخل التطبيق (شترستوك)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202105:36 PM (مكة المكرمة)

أتاحت مكالمات مجموعة "واتساب" (Whatsapp) الصوتية والمرئية عبر الإنترنت خدمة جديدة مميزة للأشخاص خلال الوباء العالمي، دون القلق بشأن أي رسوم مكالمات دولية.

وفي حين أنه من الممكن إضافة ما يصل إلى 256 شخصا إلى دردشة جماعية واحدة على واتساب، فإن الحد الأقصى لحجم مكالمة الفيديو يصل إلى 8 أشخاص.

ودُمجت غرف "ماسنجر" (Messenger) في "واتساب" خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء، عندما كان ملايين الأشخاص يعيشون في ظل قيود الإغلاق لوقف انتشار الفيروس المحمول جوا.

ويمكن أن تستوعب غرف "ماسنجر" ما يصل إلى 50 شخصا في مكالمة فيديو واحدة، وهو خيار جيد لمن لديهم عدد كبير جدا من الأصدقاء أو أفراد العائلة بالنسبة للميزة المضمنة في واتساب.

ولكن إذا كنت راضيا عن ميزة مكالمات الفيديو المدمجة، فسيسعدك معرفة أن واتساب أضاف زرا جديدا إلى تطبيق الدردشة الخاص به لتسهيل الانضمام إلى المكالمات. وبشكل أكثر تحديدا صمم الزر لتسهيل عملية الانضمام إلى المكالمات التي بدأت بالفعل.

وحتى الآن، لا يمكن لأي شخص فاته تنبيه مكالمة الفيديو الواردة لأي سبب كان -سواء كان عالقا في حركة المرور أو واجه مشاكل في الإنترنت في المنزل أو كان عليه إنهاء مكالمة أخرى- الانضمام مرة أخرى للمكالمة الفائتة؛ وهذا يسبب إحباطا كبيرا لمعظم المستخدمين.

كما أن ذلك يعني أيضا أنه يتعين على مجموعات واتساب في كثير من الأحيان تنسيق اليوم والوقت المحددين لمكالمة الفيديو، بدلا من أن تكون تلقائية. ولكن مع التحديث الأخير تغير كل هذا.

فإذا فاتتك المكالمة الواردة الأولية، يمكنك الدخول إليها عبر زر "انضمام" الجديد والموجود أعلى نافذة الدردشة في أي محادثات جماعية مشتركة حاليا في مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، وسيؤدي النقر على الزر إلى دخولك على الفور في المكالمة.

وطرحت التقنية التي تدعم هذه الميزة الجديدة لأول مرة لمستخدمي "واتساب" في جميع أنحاء العالم في يوليو/تموز الماضي. ومع ذلك، اختار التطبيق تضمين الوظائف فقط في علامة التبويب "اتصال" (Call) وليس المحادثات الجماعية.

ومع وصول زر "الانضمام" الجديد في الدردشات الجماعية، من المؤكد أن الميزة ستكون أكثر فائدة.

ومن خلال انضمام الزر الجديد، قام واتساب أيضا بطرح نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية، والتي صممت لإجراء مكالمات من داخل التطبيق يمكن للهاتف التعرف إليها على الفور من بين تطبيق "فايس تايم أوديو" (FaceTime Audio) أو "غوغل ديو" (Google Duo) أو المكالمات الهاتفية التقليدية.

وإذا كنت ترغب في اختبار الميزة الجديدة بنفسك، فقم الآن بتنزيل أحدث إصدار من واتساب من متجر "غوغل بلاي" (Google Play) أو متجر "آبل" (Apple).

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

Digital Applications- - ANKARA, TURKEY - JULY 18 : Silhouettes of people holding mobile phones in front of the logo of WhatsApp application in Ankara, Turkey on July 18, 2018.

وأخيرا.. واتساب يسمح بربط عدة أجهزة معا وزوكربيرغ يعلن عن ميزات أخرى طال انتظارها

أعلن تطبيق واتساب مؤخرا عن عدة ميزات جديدة ستتم إضافتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لعل أشهرها وأكثرها طلبا من قبل المستخدمين هي ميزة ربط عدة أجهزة معا بدلا من استخدام التطبيق على جهاز واحد فقط.

Published On 6/6/2021
المزيد من تكنولوجيا

لعنة "بيغاسوس".. لماذا أدرجت واشنطن "إن إس أو" وكانديرو الإسرائيليتين على القائمة السوداء؟

المرصد - "بيغاسوس" برنامج التجسس الإسرائيلي

إيلون ماسك يتحدى مدير الغذاء بالأمم المتحدة قبل التبرع بـ6 مليارات دولار لمواجهة الجوع

WASHINGTON, DC - MARCH 09: Elon Musk, founder and chief engineer of SpaceX speaks at the 2020 Satellite Conference and Exhibition March 9, 2020 in Washington, DC. Musk answered a range of questions relating to SpaceX projects during his appearance at the conference. Win McNamee/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

لا حاجة للتربة والأمطار وأشعة الشمس.. الزراعة المائية مستقبل غذاء العالم

“تنحي زوكربيرغ أفضل من تغيير اسم الشركة”.. مفجرة فضيحة فيسبوك تدعو رئيسها السابق لترك منصبه

الأكثر قراءة

معركة حياة أو موت في إثيوبيا.. 3 سيناريوهات تحدد مصير زحف التيغراي نحو أديس أبابا

Memorial service for the victims of the Tigray conflict​​​​​​​

عقوبات إدارية على كبرى متاجر بيع التجزئة في تركيا.. ما الأسباب؟

السودان.. التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش وحمدوك

وزير الإعلام اللبناني يرفض الاستقالة.. ميقاتي يدعو قرداحي لتحكيم ضميره والخارجية تدين هجوما حوثيا على السعودية

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي