أتاحت مكالمات مجموعة "واتساب" (Whatsapp) الصوتية والمرئية عبر الإنترنت خدمة جديدة مميزة للأشخاص خلال الوباء العالمي، دون القلق بشأن أي رسوم مكالمات دولية.

وفي حين أنه من الممكن إضافة ما يصل إلى 256 شخصا إلى دردشة جماعية واحدة على واتساب، فإن الحد الأقصى لحجم مكالمة الفيديو يصل إلى 8 أشخاص.

ودُمجت غرف "ماسنجر" (Messenger) في "واتساب" خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء، عندما كان ملايين الأشخاص يعيشون في ظل قيود الإغلاق لوقف انتشار الفيروس المحمول جوا.

ويمكن أن تستوعب غرف "ماسنجر" ما يصل إلى 50 شخصا في مكالمة فيديو واحدة، وهو خيار جيد لمن لديهم عدد كبير جدا من الأصدقاء أو أفراد العائلة بالنسبة للميزة المضمنة في واتساب.

ولكن إذا كنت راضيا عن ميزة مكالمات الفيديو المدمجة، فسيسعدك معرفة أن واتساب أضاف زرا جديدا إلى تطبيق الدردشة الخاص به لتسهيل الانضمام إلى المكالمات. وبشكل أكثر تحديدا صمم الزر لتسهيل عملية الانضمام إلى المكالمات التي بدأت بالفعل.

وحتى الآن، لا يمكن لأي شخص فاته تنبيه مكالمة الفيديو الواردة لأي سبب كان -سواء كان عالقا في حركة المرور أو واجه مشاكل في الإنترنت في المنزل أو كان عليه إنهاء مكالمة أخرى- الانضمام مرة أخرى للمكالمة الفائتة؛ وهذا يسبب إحباطا كبيرا لمعظم المستخدمين.

كما أن ذلك يعني أيضا أنه يتعين على مجموعات واتساب في كثير من الأحيان تنسيق اليوم والوقت المحددين لمكالمة الفيديو، بدلا من أن تكون تلقائية. ولكن مع التحديث الأخير تغير كل هذا.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021