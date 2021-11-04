أتاحت مكالمات مجموعة "واتساب" (Whatsapp) الصوتية والمرئية عبر الإنترنت خدمة جديدة مميزة للأشخاص خلال الوباء العالمي، دون القلق بشأن أي رسوم مكالمات دولية.

وفي حين أنه من الممكن إضافة ما يصل إلى 256 شخصا إلى دردشة جماعية واحدة على واتساب، فإن الحد الأقصى لحجم مكالمة الفيديو يصل إلى 8 أشخاص.

ودُمجت غرف "ماسنجر" (Messenger) في "واتساب" خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء، عندما كان ملايين الأشخاص يعيشون في ظل قيود الإغلاق لوقف انتشار الفيروس المحمول جوا.

ويمكن أن تستوعب غرف "ماسنجر" ما يصل إلى 50 شخصا في مكالمة فيديو واحدة، وهو خيار جيد لمن لديهم عدد كبير جدا من الأصدقاء أو أفراد العائلة بالنسبة للميزة المضمنة في واتساب.

ولكن إذا كنت راضيا عن ميزة مكالمات الفيديو المدمجة، فسيسعدك معرفة أن واتساب أضاف زرا جديدا إلى تطبيق الدردشة الخاص به لتسهيل الانضمام إلى المكالمات. وبشكل أكثر تحديدا صمم الزر لتسهيل عملية الانضمام إلى المكالمات التي بدأت بالفعل.

وحتى الآن، لا يمكن لأي شخص فاته تنبيه مكالمة الفيديو الواردة لأي سبب كان -سواء كان عالقا في حركة المرور أو واجه مشاكل في الإنترنت في المنزل أو كان عليه إنهاء مكالمة أخرى- الانضمام مرة أخرى للمكالمة الفائتة؛ وهذا يسبب إحباطا كبيرا لمعظم المستخدمين.

كما أن ذلك يعني أيضا أنه يتعين على مجموعات واتساب في كثير من الأحيان تنسيق اليوم والوقت المحددين لمكالمة الفيديو، بدلا من أن تكون تلقائية. ولكن مع التحديث الأخير تغير كل هذا.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev — WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021

فإذا فاتتك المكالمة الواردة الأولية، يمكنك الدخول إليها عبر زر "انضمام" الجديد والموجود أعلى نافذة الدردشة في أي محادثات جماعية مشتركة حاليا في مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، وسيؤدي النقر على الزر إلى دخولك على الفور في المكالمة.

وطرحت التقنية التي تدعم هذه الميزة الجديدة لأول مرة لمستخدمي "واتساب" في جميع أنحاء العالم في يوليو/تموز الماضي. ومع ذلك، اختار التطبيق تضمين الوظائف فقط في علامة التبويب "اتصال" (Call) وليس المحادثات الجماعية.

ومع وصول زر "الانضمام" الجديد في الدردشات الجماعية، من المؤكد أن الميزة ستكون أكثر فائدة.

ومن خلال انضمام الزر الجديد، قام واتساب أيضا بطرح نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية، والتي صممت لإجراء مكالمات من داخل التطبيق يمكن للهاتف التعرف إليها على الفور من بين تطبيق "فايس تايم أوديو" (FaceTime Audio) أو "غوغل ديو" (Google Duo) أو المكالمات الهاتفية التقليدية.

وإذا كنت ترغب في اختبار الميزة الجديدة بنفسك، فقم الآن بتنزيل أحدث إصدار من واتساب من متجر "غوغل بلاي" (Google Play) أو متجر "آبل" (Apple).