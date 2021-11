قالت الأمم المتحدة إن 6 مليارات دولار من أثرياء العالم يمكن أن تحل أزمة الجوع، في حين قال إيلون ماسك إنه سيبيع أسهم شركة تيسلا (Tesla) ويتبرع بالعائدات إذا تحقق شرط أعلن عنه.

وكان ماسك يرد على تعليقات المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، الذي قال لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأسبوع الماضي إن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك وبيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص قال إنهم "سيموتون إذا لم نصل إليهم".

ماسك هو أغنى رجل في العالم، وأصبح مؤخرا أول شخص في مؤشر "بلومبيرغ" (Bloomberg) لأصحاب المليارات يبلغ صافي ثروته 300 مليار دولار.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021