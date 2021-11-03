قالت الأمم المتحدة إن 6 مليارات دولار من أثرياء العالم يمكن أن تحل أزمة الجوع، في حين قال إيلون ماسك إنه سيبيع أسهم شركة تيسلا (Tesla) ويتبرع بالعائدات إذا تحقق شرط أعلن عنه.

وكان ماسك يرد على تعليقات المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، الذي قال لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأسبوع الماضي إن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك وبيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص قال إنهم "سيموتون إذا لم نصل إليهم".

ماسك هو أغنى رجل في العالم، وأصبح مؤخرا أول شخص في مؤشر "بلومبيرغ" (Bloomberg) لأصحاب المليارات يبلغ صافي ثروته 300 مليار دولار.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

ويقول المؤشر حاليا إن صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا يقف عند 311 مليار دولار، مما يعني أن 6 مليارات دولار ستكون 2% من ثروته. مثل هذا التبرع سيجعله يتفوق على ثاني أغنى شخص في العالم بيزوس، بما لا يقل عن 100 مليار دولار. وتأتي ثروة كلا الرجلين إلى حد كبير من الأسهم في الشركات التي أسساها.

لكن ماسك يتحدى الادعاء بأن المبلغ المحدد سيحل أزمة الجوع، حيث علق على حسابه في تويتر إنه إذا تمكن برنامج الغذاء العالمي من إظهار حساباته التي أدت إلى هذا الاعتقاد، فعندئذٍ سيبيع أسهما من تيسلا ويتبرع بالمبلغ المطلوب، وطالب بالشفافية حول كيفية إنفاق الأموال.

ورد بيزلي على ماسك بتغريدة "يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر. ويمكن لفريقك المراجعة والعمل معنا لتكون واثقا تماما من ذلك".

$36 billion in one day – @elonmusk‘s net worth increase due to a @Tesla / @Hertz deal. Congratulations, Elon! 1/6 of your one day increase would save 42 million lives that are knocking on famine’s door. Unprecedented crisis. Unprecedented wealth. Help!! https://t.co/n4hfpl5NRE — David Beasley (@WFPChief) October 28, 2021

وأوضح أيضًا أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لم يقل أبدا إن 6 مليارات دولار "ستحل الجوع في العالم"، وهي الصياغة التي استخدمها ماسك على تويتر. وكتب "هذا تبرع لمرة واحدة لإنقاذ حياة 42 مليون شخص خلال أزمة الجوع غير المسبوقة هذه".

وكان بيزلي يكرر دعوته لأصحاب المليارات، ويطلب منهم تصعيد التصدي للجوع في العالم.

وقال بيزلي -خلال ظهوره على شبكة سي إن إن "الأمر ليس معقدا؛ أنا لا أطلب منهم القيام بذلك كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل عام".

وتابع "أكبر 400 ملياردير في الولايات المتحدة بلغت الزيادة في صافي ثرواتهم 1.8 تريليون دولار في العام الماضي. كل ما أطلبه أنا هو 36% من صافي ثروة الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال، لكن الله يعلم أننا نعمل من أجل مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة الآن؛ العالم في مأزق".