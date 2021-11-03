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ماسك مستعد لبيع أسهم "تسلا" في تحدّ لمدير الغذاء بالأمم المتحدة

WASHINGTON, DC - MARCH 09: Elon Musk, founder and chief engineer of SpaceX speaks at the 2020 Satellite Conference and Exhibition March 9, 2020 in Washington, DC. Musk answered a range of questions relating to SpaceX projects during his appearance at the conference. Win McNamee/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
ماسك تحدى الأمم المتحدة قبل بيع أسهم من شركته "تسلا" والتبرع من أجل القضاء على الجوع (الفرنسية)
3/11/2021

قالت الأمم المتحدة إن 6 مليارات دولار من أثرياء العالم يمكن أن تحل أزمة الجوع، في حين قال إيلون ماسك إنه سيبيع أسهم شركة تيسلا (Tesla) ويتبرع بالعائدات إذا تحقق شرط أعلن عنه.

وكان ماسك يرد على تعليقات المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، الذي قال لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأسبوع الماضي إن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك وبيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص قال إنهم "سيموتون إذا لم نصل إليهم".

ماسك هو أغنى رجل في العالم، وأصبح مؤخرا أول شخص في مؤشر "بلومبيرغ" (Bloomberg) لأصحاب المليارات يبلغ صافي ثروته 300 مليار دولار.

ويقول المؤشر حاليا إن صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا يقف عند 311 مليار دولار، مما يعني أن 6 مليارات دولار ستكون 2% من ثروته. مثل هذا التبرع سيجعله يتفوق على ثاني أغنى شخص في العالم بيزوس، بما لا يقل عن 100 مليار دولار. وتأتي ثروة كلا الرجلين إلى حد كبير من الأسهم في الشركات التي أسساها.

لكن ماسك يتحدى الادعاء بأن المبلغ المحدد سيحل أزمة الجوع، حيث علق على حسابه في تويتر إنه إذا تمكن برنامج الغذاء العالمي من إظهار حساباته التي أدت إلى هذا الاعتقاد، فعندئذٍ سيبيع أسهما من تيسلا ويتبرع بالمبلغ المطلوب، وطالب بالشفافية حول كيفية إنفاق الأموال.

ورد بيزلي على ماسك بتغريدة "يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر. ويمكن لفريقك المراجعة والعمل معنا لتكون واثقا تماما من ذلك".

وأوضح أيضًا أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لم يقل أبدا إن 6 مليارات دولار "ستحل الجوع في العالم"، وهي الصياغة التي استخدمها ماسك على تويتر. وكتب "هذا تبرع لمرة واحدة لإنقاذ حياة 42 مليون شخص خلال أزمة الجوع غير المسبوقة هذه".

وكان بيزلي يكرر دعوته لأصحاب المليارات، ويطلب منهم تصعيد التصدي للجوع في العالم.

وقال بيزلي -خلال ظهوره على شبكة سي إن إن "الأمر ليس معقدا؛ أنا لا أطلب منهم القيام بذلك كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل عام".

وتابع "أكبر 400 ملياردير في الولايات المتحدة بلغت الزيادة في صافي ثرواتهم 1.8 تريليون دولار في العام الماضي. كل ما أطلبه أنا هو 36% من صافي ثروة الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال، لكن الله يعلم أننا نعمل من أجل مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة الآن؛ العالم في مأزق".

المصدر : مواقع إلكترونية

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