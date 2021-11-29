حث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) إيلون ماسك الموظفين الجمعة الماضي على البحث عن طرق لتقليل تكلفة توصيل السيارات الكهربائية للعملاء، بدل تسريع طلبات الشراء في اللحظة الأخيرة لتحقيق أهداف مبيعات نهاية الربع الأخير من العام، وذلك حسب رسالة بريد إلكتروني أرسلت على مستوى الشركة، وحصل عليها موقع "سي إن بي سي" (CNBC) الإخباري.

وكافحت شركة تسلا هذا العام لتقديم سيارات جديدة للعملاء في الولايات المتحدة حسب المواعيد المتفق عليها، لكن بعض العملاء عانوا من تأخيرات في التسليم شهورا، مما جعلهم يدفعون أموالا لتأجير سيارات مؤقتا أو لاستخدام تطبيقات التوصيل المختلفة، بالإضافة إلى مشاكل إعادة التقدم بطلب للحصول على قروض بسبب المواعيد النهائية المتأخرة.

وليست تسلا الشركة الوحيدة التي تركت العملاء ينتظرون وقتًا أطول مما كانوا يأملون للحصول على سياراتهم الجديدة والكهربائية بالكامل؛ ففي الأسبوع الماضي -على سبيل المثال- أخطرت شركة "ريفيان أوتوماتيف" (Rivian Automotive) الجديدة الأشخاص الذين حجزوا سيارة "آر1 إس" (R1S) -وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات- بتأخير في التسليم. ومع ذلك نمت مبيعات تسلا هذا العام غير متأثرة على ما يبدو بمواعيد التسليم المتأخرة.

وكتبت الرئيسة التنفيذية ورئيسة الأبحاث في "جي إل وارن كابيتال" (JL Warren Capital) جونهينغ لي -في مذكرة للمستثمرين الأسبوع الماضي- إنها تتوقع استمرار ارتفاع مبيعات تسلا، على الأقل في الصين هذا الربع. وأشارت إلى أن "أسعار الغاز المرتفعة تعود بالفائدة على جميع العلامات التجارية الجديدة لمركبات الطاقة" في البلد.

وتم بيع نحو 1.3 مليون سيارة كهربائية في الصين عام 2020، وفقًا لأبحاث، وتوقعت الشركة أن يرتفع الرقم إلى 1.9 مليون من مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنهاية هذا العام.

ولا تزال الصين أكبر سوق في العالم للسيارات الجديدة، مع دعم حكومي قوي للانتقال للسيارات العاملة بالكهرباء.