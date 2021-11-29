مع الأحداث الكبيرة التي تعصف بالعالم مثل جائحة كورونا، قد يغيب حدث مثل معرض السيارات الألماني عن الأذهان، لكن بعض السيارات الغريبة سوف تعيد الاهتمام الكبير لهذا الحدث.

في الصين والولايات المتحدة، عادت معارض السيارات للواجهة كأحد العروض المميزة. ففي الأسبوعين الماضيين، رأينا مجموعة كاملة من المنتجات الرائعة تخرج من معرض لوس أنجلوس الضخم للسيارات، ومعرض غوانغتشو الدولي للسيارات.

ولكن إذا كنت تبحث عن السيارات المستقبلية الغريبة، فالحدث الأبرز هو معرض السيارات الألماني. فهيا لنغوص في أغرب ما حواه هذا المعرض من السيارات ذات المفاهيم العجيبة والمبتكرة.

هيونداي سفن آيونيك (Hyundai Seven Ioniq)

تصف شركة هيونداي (Hyundai) الكورية هذه السيارة بأنها "غرفة معيشة على عجلات" و"صالة متميزة يمكنك أن تعيش فيها الحياة على أكمل وجه".

تعتمد السيارة على التصميم الشخصي، حيث سيتمتع الركاب والسائقون بقدر غير مسبوق من الحرية لتغيير الهيكل داخل سياراتهم. وتتوقع الشركة عند إطلاق هذه السيارة عدم وجود سيارتين من الطراز نفسه بنفس الشكل من الداخل.

وتأتي السيارة الجديدة مع ثلاجة صغيرة مدمجة ومقصورات "لتنظيف أحذية الركاب". ومع أن هذه الخاصية قد تبدو غريبة، فإن الشركة الكورية ترى أن الهوس بالنظافة أصبح جزءا من أسلوب حياتنا بعد الجائحة.

فعلى سبيل المثال، السيارة مزودة بنظام "هايجين إير فلو" (Hygiene Airflow) الذي يستلهم فكرته من إدارة الهواء في مقصورات الركاب في الطائرات، حيث يحدد نظام التحكم المحكم كيفية تدفق الهواء داخل السيارة، وتوزيع الهواء النقي نحو الركاب، واستخراج الهواء المستخدم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدأ تعقيم السيارة بالأشعة فوق البنفسجية (UVC) عندما يغادر الركاب المركبة، ويقوم تلقائيًا بإعداد الجزء الداخلي في السيارة للرحلة التالية.

مفهوم سيارة بويك جي إل 8 فلاغشب (Buick GL8 Flagship Concept)

يعتبر مفهوم سيارة "بويك جي إل 8 فلاغشب" بالنسبة للسيارات الكهربائية (EV) رائدا من حيث الشكل والمساحة، فما يميز هذه السيارة بشكل خاص هو التصميم الثوري للمساحة المفتوحة بـ4 مقاعد، حيث يعمل كل مقعد على نظام سكة أرضية.

وتشتمل السيارة على تقنية التنقل الذكي "في 2 إكس" (V2X)، "مع اتصال سلس بين السيارة والأشخاص والبنية التحتية والسحابة".

بويك سمارت بود (Buick Smart Pod)

سيارة بويك سمارت بود صغيرة ولطيفة وجذابة، وفضلا عن كونها سيارة كهربائية مستقلة بالكامل، فإن مقصورتها الذكية تدعم التنقل والتكامل في الوقت الفعلي مع الأجهزة الشخصية.

ولكن هذا ليس كل شيء، فالسيارة تريد أن تضع مكتبك على عجلات. فالكراسي تدور، وتوجد طاولة ذكية تستخدم الأوامر الصوتية الذكية وتقنية تتبع العين المتقدمة.

لذا يمكنك برمجة اقتراحاتك الشخصية في السيارة للقيام بوظائف مختلفة، من المعلومات والترفيه إلى الراحة وتشغيل السيارة، وحتى يمكنك أيضا إنشاء وظيفة تستخدم تقنية تتبع العين لتشغيل اجتماعات "زوم" (Zoom).

وليست إمكانيات المكتب هي الوحيدة التي تراعيها السيارة، بل هو مقعد نوم بويك الذي يعطي الموظفين أصحاب السيارة وقتا للقيلولة نادرا ما يجدونه في مكاتب العمل.

إديسون فيوتشر إي إف1-تي (EdisonFuture EF1-T)

تعد السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية جزءًا مهمًا من مستقبل التنقل المستدام، وتعد شركة إديسون فيوتشر (EdisonFuture) التابعة لشركة الطاقة المتجددة الصينية "إس بي آي إنيرجي" (SPI Energy)، من الرواد في مجال صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

فقد تم الكشف عن شاحنة "إديسون فيوتشر إي إف1-تي" في معرض لوس أنجلوس للسيارات، حيث تريد الشركة أن تقول عبر شاحنتها: إن فورد (Ford) وريفيان (Rivian) وتسلا (Tesla) ليست شاحنات المستقبل الوحيدة.

وستكون الشاحنة الجديدة متاحة في السوق بـ3 طرازات مختلفة، منها طراز سوبر (Super) الذي يشتمل على 3 محركات ويصل نطاقه إلى 725 كيلومترا للشحنة الواحدة.