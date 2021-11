أعلن مؤسس موقع تويتر جاك دروسي اليوم الاثنين تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (Twitter)، في حين سيتولى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا باراغ أغراول منصبه.

ويمثل رحيل دورسي -مبتكر تويتر- نهاية مهمته للفترة الثانية بوصفه رئيسا تنفيذيا في موقع التواصل الاجتماعي، ويغادر في الوقت الذي تصدرت فيه تويتر عناوين الصحف بسبب وتيرة إطلاقها المنتجات بعد سنوات من الانتقادات بأن الموقع تخلف في الابتكار عن منافسين أكبر مثل فيسبوك وتطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك.

ورغم الوتيرة المتسارعة للميزات الجديدة، تراجعت أسهم تويتر في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على دورسي لإنهاء بقائه -غير المعتاد- في منصب الرئيس التنفيذي لشركتين، حيث يعمل أيضا رئيسا تنفيذيا لشركة سكوير، وهي شركة مدفوعات مالية.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن دورسي يتنحى الآن لأنه يشعر بالثقة في خليفته، وسيركز على شركته الخاصة سكوير وأنشطة أخرى مثل الأعمال الخيرية.

وقال المصدر ذاته إن مجلس إدارة الشركة يستعد لرحيل دورسي منذ العام الماضي.

وارتفعت أسهم منصة تويتر 9% في بداية التداول، في حين ارتفعت أسهم شركة المدفوعات الرقمية "سكوير" 3%.

وفي أحدث تغريدة له اليوم الاثنين قال دورسي "لست متأكدا إذا كان قد سمع أحد بهذا؛ أنا استقلت من تويتر".

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021