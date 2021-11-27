إذا كنت من محبي سلسلة هاري بوتر، فمن المحتمل أن تكون القدرة على رفع الأشياء من الأمنيات الكبرى التي تمنيتها في حياتك، ففي عوالم القصص الخيالية، يمكن للأشخاص ذوي القدرات أن يرفعوا جميع أنواع الأشياء.

ولسوء الحظ، في الحياة الواقعية، لا يمكن للناس حقا رفع معظم الأشياء، لكن التكنولوجيا تستطيع ذلك.

بفضل التطورات الحديثة، يمكنك الحصول على أفضل أدوات تشبه تلك الأشياء التي تشاهدها على التلفاز في منزلك دون الحاجة إلى أي عصا سحرية خيالية.

فيما يلي بعض المنتجات التي يمكن أن تعطيك شعور هاري بوتر

1. كرة مغناطيسية مع ضوء (LED)

ستتيح لك هذه الكرة الأرضية الموفرة للطاقة ذات الحياة المنخفضة الكربون تقدير الكوكب بطريقة تحترمه أيضًا.

تتسبب القوة المغناطيسية في أن تطفو الكرة الأرضية في الهواء بين الحامل ذي الشكل سي (C). وإذا أردت تحسين مظهره، يمكنك التحكم في لون حبات الليد (LED) الثلاث في الحامل "سي" واختيار بين 3 ألوان، أرجوانية وردية وسماوية. وتسمح لك الألوان في النهاية بتخصيص الكرة الأرضية وفقًا لتفضيلاتك وتساعد أيضًا في الحفاظ على ديناميكية الأشياء.

وتعد الكرة الأرضية أيضًا واحدة من أفضل منتجات التحليق كخيار هدية للمعلمين وزملائك والأشخاص الذين يحبون السفر.

2. منصة كنغليف (KINGLEV) المغناطيسية لحمل الأشياء

إذا كانت لديك تحفة فنية جميلة، فاجعلها أكثر وضوحًا من خلال وضعها على منصة الرفع المغناطيسية هذه، حيث يمكن لحامل كنغليف الصغير استيعاب ما يصل إلى 13 أونصة من المقتنيات في الهواء، لذا تأكد من أن الأشياء التي تضعها عليه ليست ثقيلة جدا.

ويمكن أن تضعها على مكتبك لتحمل بعض اللوازم المكتبية الصغيرة أو الزخارف الفنية الصغيرة، ويمكن القول إنها واحدة من أفضل أدوات رفع الأشياء على مكتبك.

3. المصباح الكهربائي ذو الرفع المغناطيسي

أصبحت المصابيح التقليدية غير مرغوبة، وحلت محلها مصابيح إديسون ذات الشكل القديم كمنظر مستخدم بكثرة في الديكور، لذلك ننصح بهذا المصباح المرفوع على حامل مغناطيسي. يدور هذا المصباح تلقائيًا أثناء تعليقه في الهواء، مما يجعله قطعة تقنية جاذبة للأنظار.

لمبة الرفع المغناطيسية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وتعتمد على نقل الطاقة اللاسلكية. وإذا كنت تبحث عن هدية رائعة لشخص يريد أن يجمع بين أفضل التصاميم الحديثة والتقليدية، فهذه واحدة من أفضل منتجات الرفع التي تختارها.

4. رفع مصباح القمر مع وسادة الشحن

تعد المصابيح التي على شكل القمر أحد الخيارات المفضلة عندما يتعلق الأمر بخيارات الإضاءة لغرفة النوم. ولكن ماذا عن إضافة بعض السحر إلى مصباح القمر التقليدي؟

يعلق مصباح القمر المحلق ويدور في الهواء، ويأتي مزودًا بلوحة شحن لهاتفك الذكي. كل ما عليك فعله هو تشغيل مصباح القمر ووضع هاتفك على لوحة الشحن.

إذا كنت تعرف شخصًا يحب الفضاء وعلم الفلك، فهذه هدية له. وهو أيضًا خيار جيد كهدية للوالدين أو لوضعه في غرفة نوم الطفل.

5. ساعة قطرات الماء المضادة للجاذبية

تعتبر ساعة قطرات الماء المضادة للجاذبية أفضل مثال على المكان الذي تلتقي فيه الهندسة بالتصميم الداخلي.

تم تصميم "واتر دروبليت كلوك" (Water Droplet Clock) خصيصًا لإظهار حركة تصاعدية في القطرات: فهي تخلق وهمًا حيث يبدو أن الماء يتدفق لأعلى. وتأتي الساعة أيضًا مع أداة لتنقية الهواء المحيط.

وبفضل تصميمها خفيف الوزن وقابليتها للحمل، فإن ساعة قطرات الماء المقاومة للجاذبية هذه سوف تتناسب بشكل جيد مع ديكور منزلك وكذلك مكتبك.