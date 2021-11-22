لم تعد الهواتف الذكية مجرد وسيلة للترفيه أو الرفاهية بل أصبحت من أهم الضروريات الأساسية في حياتنا اليومية فهي تحتوي على كمٍّ هائل من المعلومات والبيانات الشخصية والحساسة التي تتطلب تأمينها من أعين المتطفلين، وهذا لن يكون إلا من خلال تنزيل أفضل برامج قفل التطبيقات (AppLock) للآيفون والأندرويد.

هذه البرامج ستجعلك لا تتردد في أي مرة تريد فيها إعطاء هاتفك إلى صديقك عندما يحتاجه لإجراء مكالمة هاتفية أو لسماع أغنية أو لأي سبب آخر، وهذا لأنك ستكون متأكدًا من عدم قدرته على الوصول إلى تطبيقاتك وبياناتك الشخصية مثل الفيسبوك أو الواتساب ولن يرى محادثاتك، حيث يوفر برنامج قفل التطبيقات العديد من الطرق للقفل بكلمة سر أو بالبصمة أو بالرمز.

برامج قفل التطبيقات للآيفون

1- لوكر (Locker)

من خلال هذا التطبيق ستتمكن من تأمين جميع البيانات التي لا تريد مشاركتها مع الآخرين بشكل كامل ويمكنك قفل أي تطبيق وتأمين جميع أنواع البيانات الموجودة على هاتفك عن طريق رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع.

2- بيو لوك داون (BioLockdown)

تم إصداره بواسطة رايان بريتش ويختلف هذا التّطبيق كثيرًا عن التطبيقات الأخرى، لأنه يوفر لك ميزة قفل التّطبيق وقفل المجلد في آيفون.

ويسمح أيضًا بعمل المفاتيح والتطبيقات والإعدادات. بمساعدته، يمكنك استخدام معرف البصمة للتطبيقات والمفاتيح والإعدادات، وقد أصبحت واجهة هذا التطبيق سهلة للغاية بحيث يمكن للجميع استخدامها بشكل مريح.

"بيو لوك داون" يمكّنك من استخدام معرف البصمة للتطبيقات والمفاتيح والإعدادات وقد أصبحت واجهة هذا التطبيق سهلة للغاية (مواقع التواصل الاجتماعي)

3- الدخول ببصمة الإصبع وكلمة السر (Fingerprint Login and Password)

هو أحد أفضل أقفال التطبيقات لحماية بيانات الآيفون ويمكنك أيضًا استخدام مستشعر بصمات الأصابع، بالإضافة إلى كلمة المرور حتى لا تضطر إلى إدخالها بشكل متكرر يمكنك استخدام هذا التطبيق على الآيفون والآيباد لكن ستحتاج إلى اصدار "آي أو إس 12.0" ( iOS 12.0) أو أحدث. ويدعم التطبيق 16 لغة غير الإنجليزية.

برامج قفل التطبيقات للأندرويد

أما بخصوص برنامج قفل التطبيقات التي تعمل على نظام أندرويد فيوجد العديد من البرامج الجيدة ولكن أفضلها وأكثرها شهرة.

1. برنامج آبكس لانشر (Apex Launcher) بكلمة السر

لا يحتوي هذا البرنامج على ميزة قفل التطبيقات فحسب وإنما يحتوي أيضا على ميزة إخفاء التطبيقات من درج التطبيقات وهي ميزة رائعة في حالة كنت لا تريد عبث المتطفلين بتطبيقاتك دون أن تضطر على قفلها، بغض النظر عن سماته الأساسية التي تساعدك في تخصيص هاتفك بشكل رائع وتغيير الأيقونات وإظهار أو إخفاء شريط الحالة، ولكنه يمنحك ميزة قفل التطبيقات لعدد كبير ومختلف من أهم وأبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم فيسبوك وواتساب وتطبيق المعرض والرسائل وإنستغرام وماسنجر والعديد غيرها.

ولكن الأفضل من كل ذلك أنه يمكنك الاعتماد عليه حتى من أجل إخفاء بعض الصور أو مقاطع الفيديو التي لا تريد ظهورها في المعرض، لذا وباختصار شديد أنت لن تحتاج لأي تطبيق آخر من أجل قفل تطبيقاتك إذا قررت الاعتماد على آبكس لانشر، الجانب السلبي الوحيد فيه هو أنك من الممكن أن تواجه بعض المشاكل أثناء عملية استعادة النسخ الاحتياطية من الإعدادات والتخصيصات التي قمت بضبطها في المرات السابقة، لكنها مشكلة فردية من المتوقع أن تتم معالجتها في التحديثات الجديدة للتطبيق.

الجانب السلبي الوحيد في آبكس لانشر هو أنك من الممكن أن تواجه بعض المشاكل أثناء عملية استعادة النسخ الاحتياطية (مواقع التواصل)

2- برنامج نورتون آب لوك (Norton App Lock)

نورتون هو اسم ضخم وغني عن التعريف في عالم مكافحة الفيروسات وحماية الأجهزة وأنظمة التشغيل من البرمجيات الضارة والخبيثة ولكن إذا كنت لا تؤمن بتطبيقات مكافحة الفيروسات، فعلى الأقل أنت تحتاج لتطبيق "نورتون آب لوك" لقفل تطبيقاتك وبشكل مجاني ودون أن تتضرر من التعامل مع أي إعلانات مزعجة، هناك مزايا رائعة في هذا التطبيق تساعدك على تأمين هاتفك بشكل رائع فعلى سبيل المثال يمكنك الاختيار من بين تعيين كلمة مرور لقفل التطبيقات أو يمكنك اختيار تأمينها من خلال بصمة الإصبع.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك إخفاء الصور ويمكنك أيضا تقييد الوصول إلى ميزة القدرة على إزالة تثبيت التطبيقات من الهاتف، بمعنى أنه لن يتمكن أي شخص من إزالة تثبيت تطبيق موجود على هاتفك حتى وإن كان عن طريق الخطأ، والميزة الاستثنائية الأخرى أنه يلتقط صورة للمتطفلين عند محاولاتهم الفاشلة أثناء فتح التطبيقات دون علمك وبالطبع هي ميزة رائعة -وللمتزوجين على وجه التحديد- ولكنها من الممكن أن تكون مفيدة في حالات أخرى كثيرة لأنك ستعرف من الذي يحاول التطفل عليك وما الذي كان يحاول أن يعرفه بالضبط.

3. برنامج "آب لوك بي دو موبايل لاب" (Applock by DoMobile Lab)

هذا هو أحد أفضل برامج قفل التطبيقات للأندرويد، التطبيق بسيط وسهل الاستخدام ولكنه يحتوي على كثير من المزايا الرائعة، بطبيعة الحال ستكون قادرا على قفل التطبيقات التي تريدها بكلمة مرور ولكن ما هو أفضل من ذلك أنه يمكنك قفل التطبيقات المختلفة بشكل فردي وتعيين كلمات مرور فردية مختلفة لكل تطبيق، وبالطبع هي ميزة استثنائية غير متوفرة في معظم برامج قفل التطبيقات، لأنه حتى وإن تمكن أي متطفل من معرفة كلمة مرور تطبيق معين، فلن يتمكن من فتح التطبيق الآخر إلا إذا عرف كلمة السر الأخرى.

الجانب السلبي الوحيد أن هذا الإصدار لا يتيح القدرة على قفل التطبيقات بالبصمة، وللأسف تحتاج كتابة كلمة السر في كل مرة تحاول فيها فتح التطبيقات المغلقة.

ولكن من الناحية الإيجابية فلا يزال بإمكانك إخفاء الصور وأيقونات التطبيقات من درج التطبيقات وإنشاء مجلد مخفي للاحتفاظ بداخله بالبيانات المهمة، وفوق كل ذلك يمكنك تعيين أيقونات مزيفة مختلفة لأي تطبيق من أجل توفير نوع من الغطاء أو الحماية الإضافية.