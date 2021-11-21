إذا سبق لك أن شاهدت فيلمًا لجيمس بوند أو كنت تحب أفلام التجسس المثيرة، فأنت تعلم أن حياة الجاسوس رائعة ومثيرة خصوصا عندما تصاحبها أدوات التجسس المختلفة التي يستخدمها الأبطال لإنجاز وظائفهم.

هناك عدد قليل من الأدوات المتاحة لعامة الناس لمساعدتهم على مراقبة كل من الأشياء والأشخاص، ويمكنك استخدام هذه الأدوات لتدخل عالم الجاسوسية، ولكن تأكد من استخدامها في الأمور المفيدة فقط، فقد يؤدي استخدامها للتجسس فقط إلى وقوعك في مواقف غير مرغوب فيها.

دعنا نلق نظرة على هذه الأدوات.

1. الشاحن الجاسوس

شاحن "سباي شارجر" (Spy Charger) هو شاحن "يو إس بي" (USB) عادي ولكن مع كاميرا تجسس مثبتة فيه. إنه جهاز ذكي يشحن هاتفًا محمولًا ويسجل أيضًا مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسلا كاملة.

ولاستخدام الشاحن، تحتاج إلى إدخال بطاقة "ميكرو إس دي" (microSD) تبلغ سعتها 256 غيغابايتا، وإلى توصيلها بمأخذ التيار وبدء التسجيل.

عند امتلاء المساحة بالكامل، تقوم الكاميرا بالكتابة فوق الملفات السابقة لمواصلة تسجيل الفيديو. لذلك، تثبّت من إنشاء نسخة احتياطية من كل مقطع فيديو بمجرد تسجيله باستخدام سباي شارجر.

لاستخدام الشاحن تحتاج إلى إدخال بطاقة ميكرو إس دي تبلغ سعتها 256 غيغابايتا (مواقع التواصل الاجتماعي)

2. كاشف كاميرات التجسس

أغلبنا يعرف كاميرا التجسس، لكن هذه الكاميرا مختلفة بعض الشيء، فبدلًا من تسجيل مقاطع الفيديو يعمل كاشف كاميرات التجسس الخفية (Spy Hidden Camera Detector) على كشف ما إذا كانت هناك أي كاميرات خفية مثبتة في غرفتك.

لا يعدّ كاشف الكاميرا جهاز مراقبة، ولكنه يمكن أن يحميك من التجسس. إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن البقاء في غرفة فندق أو استخدام دورة مياه بالفندق، فيمكن لجهاز الكشف بالكاميرا التحقق بشكل فعال من خلو المكان من أجهزة التجسس.

ولاستخدام الكاشف، تحتاج إلى الضغط على الزر لتشغيل مصباح الأشعة فوق البنفسجية الأحمر للبحث عن الكاميرات. تحتوي الكاميرا على نطاق كشف يراوح بين 2 قدم إلى 45 قدمًا (0.6 إلى 13 مترًا).

لذا، في المرة القادمة التي تزور فيها مكانًا غير مألوف، تأكد من عدم وجود أي شخص يتطفل عليك.

3. مصباح واي فاي

إنه أكثر من مجرد مصباح تقليدي، فهو يحتوي على كاميرا ستساعدك على المراقبة من مسافات طويلة بشرط أن تكون متصلة بشبكة "واي فاي" (WiFi).

وتوفر الكاميرا مناظر عامة وبانورامية بزاوية 360 درجة من دون أي نقاط عمياء. لذلك، لا يمكن لأي من الأشخاص الموجودين في منطقة المراقبة الهروب من تركيز الليزر الخاص بمصباح الكاميرا.

وعند الحديث عن ميزات أخرى، توفر كاميرا "سمارت بلب" (Smart Bulb) 7 ألوان إلى جانب ميزة البلوتوث للاستماع إلى الموسيقى.

و تساعد تقنية إلغاء الضوضاء على إنشاء محادثة ثنائية الاتجاه مثالية، بحيث يمكنك بسهولة التحدث إلى الأشخاص في الغرفة باستخدام هذا المصباح، على الرغم من أنك على بعد أميال منهم.

ولا يلزم تشغيل المصباح حتى تعمل الكاميرا، ولكنك بحاجة إلى توصيله بشبكة واي فاي لهذا الغرض.

4. قلم المراقبة

المميز في هذا المنتج عن الكاميرات السابقة هو أنه على عكس الكاميرا الذكية أو شاحن التجسس؛ تتيح لك كاميرا قلم التجسس التحكم اليدوي في الحركة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، فيمكنك التقاط مقاطع فيديو من أي زاوية حسب تفضيلاتك.

وتحتوي كاميرا "سباي بن" (Spy Pen) على مسجل وبطارية ليثيوم بوليمر 220 ميلي أمبير في الساعة، كما أنه متوافق مع كل من أجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة ماك (Mac)، ويضمن الهيكل المعدني للقلم المتانة، ويمنحه المظهر الأملس شكلا أنيقا.

ونظرًا لأن القلم جهاز شائع يمكن لأي شخص امتلاكه، فلن يشك أحد في وجود كاميرا مضمنة في جهازك. إنه النوع المثالي من الأجهزة لتسجيل مقاطع الفيديو أو النقر فوق الصور من دون إثارة الشكوك.

كاميرا سباي بن على مسجل وبطارية ليثيوم بوليمر 220 ميلي أمبير في الساعة (مواقع التواصل الاجتماعي)

5. نظارات إيكو فرامز (Echo Frames)

كل واحد منا على دراية بالمساعد الافتراضي "أليكسا" (Alexa) من "أمازون" (Amazon)، وبشكل عام تحتاج إلى شراء جهاز "أمازون إيكو" (Amazon Echo) للاستفادة من خدمات أليكسا.

ولكن مع وصول إطارات نظارات (إيكو فرامز) أصبح المساعد الافتراضي الآن محمولًا، وهو جاهز للحضور معك في أي مكان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وعند الحديث عن أدوات التجسس، يمكنك استخدام إطارات من "إيكو فرامز" لإجراء مكالمات سرّية من دون أن يلاحظك أحد، ويمكنك الاستماع إلى البودكاست أو التحكم في أجهزتك الذكية في المنزل من أي مكان في العالم.

وتم تصميم إيكو فرامز لتكون عملية ومناسبة للاستخدام اليومي؛ إنها متوافقة مع معظم العدسات الطبية.

ويمكنك الاستمتاع بساعتين من التحدث أو 4 ساعات من الاستماع إلى الموسيقى بشحن كامل، كما أنها تدعم مساعد "آبل سيري" (Siri) ومساعد غوغل (Google Assistant).