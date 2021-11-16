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بهذه الخطوات يحافظ فايرفوكس على خصوصية بياناتك

The Firefox logo is seen at a Mozilla stand during the Mobile World Congress in Barcelona, February 28, 2013. Picture taken February 28, 2013. REUTERS/Albert Gea
متصفح فايرفوكس يقوم بإرسال الكثير من بيانات الاستخدام إلى الشركة المطورة دون موافقة المستخدم (رويترز)
16/11/2021

حذّر باحث في أمن تكنولوجيا المعلومات من أن متصفح "فايرفوكس" (Firefox) يقوم بإرسال بيانات الاستخدام إلى الشركة المطورة موزيلا (Mozilla)، موضحًا خطوات تلافي ذلك والمحافظة على الخصوصية.

وقال الباحث في أمن تكنولوجيا المعلومات، مايك كوكيتز، إنَّ متصفح "فايرفوكس" يقوم بإرسال الكثير من بيانات الاستخدام إلى الشركة المطورة "موزيلا"، دون موافقة المستخدم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أنه يمكن المحافظة على الخصوصية خلال التعامل مع فايرفوكس، من خلال بعض الخطوات، مثل إلغاء تنشيط إرسال بيانات القياس عن بُعد والدراسة والبيانات الأخرى إلى شركة موزيلا.

ويمكن عمل ذلك عبر إزالة جميع علامات التأشير بالذهاب الإعدادات (Settings) ثم الخصوصية والحماية (Privacy & Security) وبعدها جمع المعلومات في "فايرفوكس" (Firefox data collection and use).

ونصح كوكيتز، باختيار الإعداد بلانك بيغ (blank page) من خلال الذهاب للإعدادات (Settings) والضغط على "ستارت بيغ" (Startpage) ومن ثم "نيو ويندوز آند تابس" (New windows and tabs) وأخيرا الضغط على "نيو تابس" (New tabs)، بالإضافة إلى إزالة جميع علامات التأشير ضمن "فايرفوكس هوم كونتينت" (Firefox Home Content).

وأضاف أنه إذا كان المستخدم لا يرغب في تدفق البيانات إلى غوغل، فعليه تغيير محرك البحث الافتراضي بالذهاب إلى الإعدادات ومن ثم البحث (Settings/Search) وإلغاء تنشيط عرض اقتراحات البحث.

وتابع كوكيتز أنه بعد ذلك يجب إزالة جميع علامات التأشير ضمن "ديسبايت كونتينت آند دينجيرس سوفت واير بروتيكشين" (Deceptive Content and Dangerous Software Protection) والتي يمكن الوصول لها عن طريق الذهاب من الإعدادات (Settings) إلى الخصوصية والحماية (Privacy &Security).

المصدر : الألمانية

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