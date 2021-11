في ستينيات القرن الماضي قامت حروب داخلية بين العصابات الإجرامية "المافيا" لتصفية بعضها بعضا، والآن في هذا العصر الرقمي يبدو أن هذه الحروب أصبحت واقعا بين القراصنة وساحتها الفضاء الرقمي.

فقد سمح خطأ في موقع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) للمتسللين باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الرسمي لمكتب التحقيقات الفدرالي.

واستهدف المتسللون خوادم البريد الإلكتروني التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي، وأرسلوا آلاف الرسائل المزيفة التي تقول إن مستلميها أصبحوا ضحايا "هجوم متسلسل متطور"، وتم الإبلاغ عن الحادثة لأول مرة بواسطة "بليبنغ كمبيوتر" (Bleeping Computer) وهو موقع ويب يغطي أخبار التكنولوجيا ويقدم مساعدة مجانية للحواسيب عبر منتدياته.

تم الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني في البداية بواسطة مشروع "سبام هاوس" (Spamhaus)، وهي منظمة غير ربحية تحقق في مرسلي البريد الإلكتروني العشوائي.

We have been made aware of "scary" emails sent in the last few hours that purport to come from the FBI/DHS. While the emails are indeed being sent from infrastructure that is owned by the FBI/DHS (the LEEP portal), our research shows that these emails *are* fake.

— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021