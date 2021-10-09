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كيف تجري مكالمات فيستايم على أندرويد؟

يمكنك الآن الانضمام لمكالمة "فيستايم" إذا كنت تستطيع الوصول لجهاز به متصفح ويب (آبل)
9/10/2021

هل تريد معرفة كيفية إجراء مكالمات "فيستايم" (FaceTime) على "أندرويد" (Android)؟

وقد حصل "فيستايم" على بعض الميزات الجديدة بفضل "آي أو إس 15" (iOS 15) من بينها القدرة على إضافة مستخدمي أندرويد إلى مكالمات "فيستايم" وذلك وفقا لتقرير "ميلي ديفيس- ويليامز" في موقع "تومس غايد" (tomsguide).

وفي الواقع، يمكن لأي شخص تقريبًا الآن الانضمام إلى مكالمة "فيستايم" مادام تستطيع الوصول إلى جهاز به متصفح ويب. هذه خطوة حقيقية إلى الأمام لشركة آبل التي احتفظت سابقًا بالوصول إلى تطبيق مكالمات الفيديو الحصري لمستخدمي أجهزتها.

ولسوء الحظ، لا يزال يتعذر عليك إعداد مكالمة "فيستايم" إذا لم تكن تستخدم جهاز آبل حتى الآن، ولكن لا يزال بإمكانك الانضمام إلى مكالمة كمشارك.

وللانضمام إلى مكالمة "فيستايم" على "أندرويد" ستحتاج إلى مشاركة رابط اجتماع معك على تطبيق مراسلة مثل "واتساب" (WhatsApp) أو عبر رسالة نصية، وذلك عبر التالي:

1. ابحث عن رابط الاجتماع الذي شاركه المضيف معك.

2. انقر فوق الارتباط لفتح "فيستايم" في متصفحك.

3. أدخل اسمك وانقر على "متابعة".

4. انقر على "انضمام".

5. انتظر حتى يقوم المضيف بتوصيلك بالمكالمة. بمجرد أن يضيفك ستتمكن من الدردشة وجهًا لوجه مع المشاركين الآخرين.

كيفية دعوة مستخدمي "أندرويد" لإجراء مكالمات فيستايم؟

1. تأكد من تحديث نظام التشغيل آبل الخاص بك. إذا كنت تستخدم جهاز "آيفون" أو "آيباد" فستحتاج إلى "آي أو إس 15".

2. افتح تطبيق "فيستايم" وانقر على "إنشاء رابط".

3. ستظهر قائمة تسمح لك بمشاركة الرابط من خلال تطبيقات مختلفة. انقر فوق أحد أيقونات التطبيق لمشاركة الرابط مع إحدى جهات الاتصال الخاصة بك بهذا التطبيق. بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق "نسخ الرابط" ولصقه في رسالة بنفسك.

4. عندما ينقر شخص ما (بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون جهاز أندرويد) على الرابط، فسيتم إرسالهم إلى غرفة الانتظار. اسمح للمشاركين الآخرين بالانضمام إلى المكالمة بالنقر فوق علامة الاختيار الموجودة بجوار أسمائهم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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